Невилл назвал три клуба, за которые бы никогда не смог выступать
Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл назвал три клуба, за которые он бы никогда не смог выступать.
Всю свою игровую карьеру Невилл провел в "Юнайтед", сыграв более 400 матчей и завоевав 20 трофеев.
Гари никогда не был близок к уходу с "Олд Траффорд" в отличие от своего младшего брата Фила, но если бы ему пришлось покинуть родной клуб, три направления были бы для него закрыты.
"Вы можете вычеркнуть три клуба. Я бы никогда не стал играть за "Сити", "Ливерпуль" или "Лидс". Я бы не передумал и через миллион лет".
"У меня нет какой-либо неприязни к ним, но лично я бы не смог играть за них. Они чересчур ощущаются врагами", — цитирует Невилла Daily Express.
06.11.2021 17:00
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Последние комментарии:
Посредственная хуета никогда бы не выступал за ЛФК и Сити, потому что он уровень ебучего Норвича, блять
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Всем похуй
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Да нахуй вы педерасты кому нужны....
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Как будто его бы позвали они))
Ох это самомнение)
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Странно, в его годы Сити и Лидс могли побеспокоить разве что Чарльтон и Уиган. А дерби Манчестера проходил так же грандиозно, как игра между Ньюкаслом и Вест Бромвич.
Очень лестные слова в адрес соседей.
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Джеймс Милнер: подержи моё пиво.
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Мино Райола: Погба мог бы играть за Сити, Ливерпуль и Лидс одновременно.
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