Невилл назвал три клуба, за которые бы никогда не смог выступать

Гари Невилл Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл назвал три клуба, за которые он бы никогда не смог выступать.

Всю свою игровую карьеру Невилл провел в "Юнайтед", сыграв более 400 матчей и завоевав 20 трофеев.

Гари никогда не был близок к уходу с "Олд Траффорд" в отличие от своего младшего брата Фила, но если бы ему пришлось покинуть родной клуб, три направления были бы для него закрыты.

"Вы можете вычеркнуть три клуба. Я бы никогда не стал играть за "Сити", "Ливерпуль" или "Лидс". Я бы не передумал и через миллион лет".

"У меня нет какой-либо неприязни к ним, но лично я бы не смог играть за них. Они чересчур ощущаются врагами", — цитирует Невилла Daily Express.


Метки Ливерпуль, Лидс, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Невилл

Автор mihajlo   

Дата 06.11.2021 17:00

Количество просмотров Просмотров: 3952

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  1. kos9k 06.11.2021 19:07 # kos9k
    Посредственная хуета никогда бы не выступал за ЛФК и Сити, потому что он уровень ебучего Норвича, блять

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  2. max-w 06.11.2021 18:48 # max-w
    Всем похуй

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  3. stalker2005 06.11.2021 17:56 # stalker2005
    Да нахуй вы педерасты кому нужны....

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  4. iskander8sg 06.11.2021 17:37 # iskander8sg
    Как будто его бы позвали они))
    Ох это самомнение)

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  5. yela 06.11.2021 17:35 # yela
    Странно, в его годы Сити и Лидс могли побеспокоить разве что Чарльтон и Уиган. А дерби Манчестера проходил так же грандиозно, как игра между Ньюкаслом и Вест Бромвич.
    Очень лестные слова в адрес соседей.

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  6. lordace 06.11.2021 17:30 # lordace
    Джеймс Милнер: подержи моё пиво.

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  7. superglor 06.11.2021 17:03 # superglor
    Мино Райола: Погба мог бы играть за Сити, Ливерпуль и Лидс одновременно.

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