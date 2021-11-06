Невилл назвал три клуба, за которые бы никогда не смог выступать

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл назвал три клуба, за которые он бы никогда не смог выступать.

Всю свою игровую карьеру Невилл провел в "Юнайтед", сыграв более 400 матчей и завоевав 20 трофеев.



Гари никогда не был близок к уходу с "Олд Траффорд" в отличие от своего младшего брата Фила, но если бы ему пришлось покинуть родной клуб, три направления были бы для него закрыты.



"Вы можете вычеркнуть три клуба. Я бы никогда не стал играть за "Сити", "Ливерпуль" или "Лидс". Я бы не передумал и через миллион лет".



"У меня нет какой-либо неприязни к ним, но лично я бы не смог играть за них. Они чересчур ощущаются врагами", — цитирует Невилла Daily Express.