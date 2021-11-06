Конте: "Это большое испытание"
Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте оценил сложность задачи по превращению "шпор" в успешный на футбольном поле клуб.
Конте принял "Тоттенхэм" из рук уволенного Нуну Эшпириту Санту после неудачного начала сезона и с репутацией команды, которая не умеет побеждать.
Антонио осведомлен о многолетней бестрофейной серии "шпор", поэтому не питает иллюзий по поводу испытания, за которое он взялся.
"В данный момент было бы нехорошо и несправедливо говорить, что мы хотим этого или достичь того".
"Это большое испытание. Очень, очень большой вызов. Я очень хорошо знаю, что этот клуб ничего не выигрывал много лет".
"Но я здесь, чтоы строить команду, заточенную на победы. Это не случится через день, два или три, не случится через один месяц. И тебе нужно видение".
"У этого клуба отличное видение за пределами поля. Теперь нам нужно обрести видение на поле. Это важно, если мы хотим побеждать", — цитирует Конте BBC.
06.11.2021 16:00
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Все в порядке будет со шпорами, лишь снижает давление
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