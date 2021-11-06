Конте: "Это большое испытание"

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте оценил сложность задачи по превращению "шпор" в успешный на футбольном поле клуб.

Конте принял "Тоттенхэм" из рук уволенного Нуну Эшпириту Санту после неудачного начала сезона и с репутацией команды, которая не умеет побеждать.



Антонио осведомлен о многолетней бестрофейной серии "шпор", поэтому не питает иллюзий по поводу испытания, за которое он взялся.



"В данный момент было бы нехорошо и несправедливо говорить, что мы хотим этого или достичь того".



"Это большое испытание. Очень, очень большой вызов. Я очень хорошо знаю, что этот клуб ничего не выигрывал много лет".



"Но я здесь, чтоы строить команду, заточенную на победы. Это не случится через день, два или три, не случится через один месяц. И тебе нужно видение".



"У этого клуба отличное видение за пределами поля. Теперь нам нужно обрести видение на поле. Это важно, если мы хотим побеждать", — цитирует Конте BBC.