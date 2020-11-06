МЮ не планирует предлагать Роналду тренерскую роль

"Манчестер Юнайтед" пока не планирует предлагать тренерскую роль нападающему Криштиану Роналду.

Напомним, в сентябре появились слухи, что Роналду собирается перейти на тренерскую работу после того, как повесит бутсы на гвоздь.



Одной из причин этому называлось желание Криштиану помочь своему талантливому сыну сделать шаг из академии "Юнайтед" в первую команду.



Также ходили слухи, что боссы клуба с "Олд Траффорд" видят в Роналду кандидата на замену главному тренеру Оле Гуннару Сульшеру, если тот так и не выправит игру и результаты.



Однако Daily Star в эксклюзивном материале утверждает, что в данный момент "красные" дьяволы" рассматривают 36-летнего португальца исключительно как игрока.



"Юнайтед" не обсуждал с Роналду тренерскую роль, да и необходимости в таких переговорах пока нет. Контракт Криштиану истекает только в конце следующего сезона и предусматривает опцию продления на 12 месяцев.