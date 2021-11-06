Мерсон советует Филлипсу держаться подальше от МЮ

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон посоветовал полузащитнику "Лидса" Калвину Филлипсу держаться подальше от "Манчестер Юнайтед".

Минувшим летом Филлипс сыграл ключевую роль в достижении сборной Англии финала Евро-2020, только укрепив свою репутацию, которую он заслужил во время дебютного для себя и для "Лидса" сезона в Премьер-Лиге.



К Филлипсу существует серьезный интерес со стороны больших клубов Премьер-Лиги, однако Мерсон считает, что в случае перехода в "Юнайтед" Калвин не увидит трофеев — по крайней мере, при Оле Гуннаре Сульшере.



"Калвину Филлипсу следует перейти в "Ливерпуль", а не в "Манчестер Юнайтед". Но я не думаю, что он вывел бы какую-нибудь из этих двух команд на новый уровень".



"Он хороший игрок, который будет играть каждую неделю, куда бы ни перешел. Однако он не тот, кто решает судьбу матчей".



"Если он отправится на "Энфилд", его все равно запомнят героем "Лидса". Но если он отправится на "Олд Траффорд", все это вылетит в окно. Да и как игрок "Лидса" может перейти в "Манчестер Юнайтед"? Вау. Ему же лучше, если он начнет хорошо, иначе он окажется под давлением".



"Все это зависит от того, кто будет их тренером к тому времени. "Юнайтед" во многих милях позади "Ливерпуля". Если они не сменят тренера, он не увидит там трофеев".



"Лично я думаю, что он будет играть каждую неделю в обоих клубах. Но я не думаю, что только две эти команды будут претендовать на него. Если "Лидс" решит продать его следующим летом, то будет аукцион", — сообщил Мерсон Daily Star.