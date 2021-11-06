Гвардиола не переживает из-за статистики в дерби Манчестера

Хосеп Гвардиола и Оле Гуннар Сульшер Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его не тревожит статистика в дерби с "Манчестер Юнайтед" до тех пор, пока его команда превосходит своих соседей в Премьер-Лиге.

"Юнайтед" выиграл три из четырех последних встреч "Сити", а в субботу примет "горожан" на "Олд Траффорд".

Однако Гвардиола спешит напомнить, что "Сити" финиширует выше своих соседей в чемпионате каждый сезон с 2016 года, завоевав три титула за это время.

"Здесь очень, очень хорошие команды, и такое случается, однако мы не должны забывать, сколько очков мы набирали в последние пять-шесть лет".

"Каждый сезон мы впереди них в Премьер-Лиге. Да, они могут победить нас в отдельном матче. Это случается, потому что они хороши".

"Однако имеет значение твое количество очков в конце сезона", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 06.11.2021 13:00

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