Гвардиола не переживает из-за статистики в дерби Манчестера

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его не тревожит статистика в дерби с "Манчестер Юнайтед" до тех пор, пока его команда превосходит своих соседей в Премьер-Лиге.

"Юнайтед" выиграл три из четырех последних встреч "Сити", а в субботу примет "горожан" на "Олд Траффорд".



Однако Гвардиола спешит напомнить, что "Сити" финиширует выше своих соседей в чемпионате каждый сезон с 2016 года, завоевав три титула за это время.



"Здесь очень, очень хорошие команды, и такое случается, однако мы не должны забывать, сколько очков мы набирали в последние пять-шесть лет".



"Каждый сезон мы впереди них в Премьер-Лиге. Да, они могут победить нас в отдельном матче. Это случается, потому что они хороши".



"Однако имеет значение твое количество очков в конце сезона", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.