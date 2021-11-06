Сульшер спокоен за Санчо

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер развеял опасения насчет вингера Джейдона Санчо.

Санчо не спешит отрабатывать те 73 миллиона фунтов, которые "Юнайтед" заплатил дортмундской "Боруссии" минувшим летом. Джейдон до сих пор не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи в этом сезоне.



В двух последних матчах Сульшер обращался к схеме 3-5-2, что, кажется, может только усугубить положение Санчо, переставшего проходить в стартовый состав, однако Сульшер не видит здесь проблемы.



"Джейдон будет играть много матчей. Он будет становиться лучше и лучше. В паре последних матчей он становился жертвой схемы, по которой мы играли, но мы не всегда будем играть по 3-5-2. Мы всегда будем решать по ситуации. Вы будете часто видеть Джейдона, и он будет хорошо выступать за нас".



"Он знает, чего мы хотим от него. Я регулярно с ним разговариваю, поэтому все будет в порядке. Мы знаем, зачем мы его купили, и мы знаем, что он станет одним из лучших нападающих на следующие 10 лет, как минимум", — цитирует Сульшера Manchester Evening News.