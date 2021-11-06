Тухель рад, что Хадсон-Одои не вызвали в сборную Англии

Главный тренер "Челси" Томас Тухель признался, что даже рад невызову вингера Каллума Хадсон-Одои в сборную Англии.

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт не пригласил Хадсон-Одом на матчи против Албании и Сан-Марино в этом месяце, а от поездки в молодежную команду Каллум отказался самостоятельно.



Однако Тухель видит в этом только плюс для "Челси", особенно учитывая то, что в последнее время 20-летний Хадсон-Одои стал все регулярнее выходить в стартовом составе.



"Я не участвовал в этих переговорах. Я знаю, что был кое-какой диалог между Ассоциацией и Каллумом. Кажется, Петр Чех тоже в этом участвовал".



"Я рад тому, что он остался — я не хочу в это лезть и не хочу знать причин. Но раз Каллум остается здесь, значит мы будем полностью контролировать то, что он делает. Это хорошо, когда мы владеем ситуацией".



"Он определенно на правильном пути — вы сами это видите по матчам и по его влиянию на игру. Думаю, он очень сосредоточен. Он долго ждал этого шанса, и вот он ему предоставился".



"Его лучшей реакций будет продолжать в том же духе и продемонстрировать стабильность, в которой мы от него нуждаемся", — цитирует Тухеля Sky Sports.