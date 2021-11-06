Конте: "Тоттенхэм" не готов сражаться за титул"

Антонио Конте Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте признал, что его команда не готова сражаться за титул Премьер-Лиги.

Ранее на текущей неделе Конте заключил с "Тоттенхэмом" 18-месячный контракт, и некоторые болельщики ожидают от Антонио того же эффекта, как он производил в "Ювентусе", "Челси" и "Интере".

Однако Антонио предупреждает, что в случае со "шпорами" путь к успеху может затянуться.

"В данный момент в Премьер-Лиге существует разрыв между минимум четырьмя командами и остальными, но эта ситуация лишь должна нас подстегивать, чтобы работать упорнее по сокращению этого разрыва. Мы должны быть конкурентоспособными и сражаться за титул".

"Если честно, в данный момент я не могу сказать, что эта команда готова сражаться за титул. В данный момент есть много команд, которые стабильнее нас в плане футбола. Я говорю не про клуб, потому что этот клуб супер, супер стабилен".

"Но на поле нам нужно улучшить свой уровень и постараться приблизиться к этим командам, которые показывают, что они очень, очень сильны".

"По этой причине повторюсь: нам нужно время. Но я не боюсь этого, потому что в своей жизни я всегда упорно трудился, чтобы достичь цели и насладиться со своим клубом титулом".

"В то же время мы должны принять реальность. Мы должны быть сосредоточены на настоящем и обладать видением, которое позволит нам создать кое-что важное вместе", — цитирует Конте ESPN.


Метки Конте, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 06.11.2021 10:00

Количество просмотров Просмотров: 1917

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. vyrentz 06.11.2021 10:47 # vyrentz
    главное - юнайтед выкинуть из топ 4 уже в этом году

    (ответить)

  2. hunter022 06.11.2021 10:23 # hunter022
    Началось через пару месяцев уйдет

    (ответить)

  3. bossvasilika 06.11.2021 10:09 # bossvasilika
    только начал и уже поплыл как говно по течению. Если тренер не верит то кто?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: