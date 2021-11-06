Конте: "Тоттенхэм" не готов сражаться за титул"

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте признал, что его команда не готова сражаться за титул Премьер-Лиги.

Ранее на текущей неделе Конте заключил с "Тоттенхэмом" 18-месячный контракт, и некоторые болельщики ожидают от Антонио того же эффекта, как он производил в "Ювентусе", "Челси" и "Интере".



Однако Антонио предупреждает, что в случае со "шпорами" путь к успеху может затянуться.



"В данный момент в Премьер-Лиге существует разрыв между минимум четырьмя командами и остальными, но эта ситуация лишь должна нас подстегивать, чтобы работать упорнее по сокращению этого разрыва. Мы должны быть конкурентоспособными и сражаться за титул".



"Если честно, в данный момент я не могу сказать, что эта команда готова сражаться за титул. В данный момент есть много команд, которые стабильнее нас в плане футбола. Я говорю не про клуб, потому что этот клуб супер, супер стабилен".



"Но на поле нам нужно улучшить свой уровень и постараться приблизиться к этим командам, которые показывают, что они очень, очень сильны".



"По этой причине повторюсь: нам нужно время. Но я не боюсь этого, потому что в своей жизни я всегда упорно трудился, чтобы достичь цели и насладиться со своим клубом титулом".



"В то же время мы должны принять реальность. Мы должны быть сосредоточены на настоящем и обладать видением, которое позволит нам создать кое-что важное вместе", — цитирует Конте ESPN.