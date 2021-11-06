Тухель хочет остаться в "Челси" надолго

Главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что хочет остаться в своем клубе надолго.

Когда Тухель заступал на работу в "Челси" в январе, то был отлично осведомлен о репутации Романа Абрамовича как владельца, который меняет тренеров в своем клубе словно перчатки.



Кроме того, Томас получил контракт только на 18 месяцев, впоследствии победой в Лиге Чемпионов заслужив новое соглашение до 2024 года.



В субботу Тухелю будет противостоять Шон Дайч из "Бернли", который дольше всех из ныне работающих в Премьер-Лиге тренеров остается на своем месте, и Томас уверен, что он может так же.



"Я постараюсь. Но, послушайте, я провел пять лет в "Майнце" и год в академии — то был пока что мой самый длинный отрезок в профессиональном футболе. В свой последний год там у меня было ощущение, что мой энергетический уровень ослаб".



"Качество игры и результаты — самое важное, иначе у тебя не будет шансов задержаться. Если у тебя это есть, если ты счастлив, а между клубом и тренером выстроено доверие, как в "Ливерпуле", "Манчестер Сити" и, конечно, "Бернли", тогда это может быть успешная история".



"Может быть и по-другому — ты часто меняешь тренеров и тоже успешен. Этот клуб, наверное, является доказательством. Я уважаю оба подхода. Я постараюсь изо всех сил, чтобы провести здесь как можно больше времени, потому что мне нравится здесь. "Челси" мне идеально подходит", — цитирует Тухеля The Guardian.