Гвардиола: "Роналду будет забивать голы и в 75 лет"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду будет забивать голы и в свои 75 лет.

В свои 36 Роналду демонстрирует великолепный футбол, наколотив уже девять голов после своего возвращения в "Юнайтед" минувшим летом.



Гвардиола, чья команда сразится с "красными дьяволами" в субботу, восхищается бомбардирским талантом Криштиану и считает, что португалец никогда не утратит навык отправлять мяч в сетку.



"Он будет забивать голы всю свою жизнь. Ему будет 75, и к тому времени он, возможно, уже завершит карьеру, но он будет устраивать барбекю с семьей и все равно будет забивать голы".



"Что за последние 10 лет сделали такого рода парни, как Месси и он, для мирового футбола? Они забивали, забивали и забивали голы, помогая своим командам, и это говорит само за себя".



"Это хорошо для Премьер-Лиги, что он вернулся. "Юнайтед" принадлежит Роналду, а Роналду принадлежит "Юнайтед". Они хорошо подходят друг другу. Так есть в настоящем и, возможно, будет и в будущем. Время покажет", — сообщил Гвардиола Sky Sports.