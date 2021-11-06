Сульшер: "МЮ — по-прежнему клуб номер один в Манчестере"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что "красные дьяволы" остаются клубом номер один у себя в городе и в мире.

За последние 10 лет шумный сосед "красных дьяволов" в лице "Манчестер Сити" выиграл титул Премьер-Лиги пять раз, тогда как сами "дьяволы" сделали это только однажды.



Однако в преддверии субботнего дерби Манчестера на "Олд Траффорд" Сульшер не смог сказать, что "горожане" превзошли его клуб.



"Нет, я не могу этого сказать. Но мы должны уважать то, что они сделали за последние 10 лет или даже больше. В последние четыре-пять лет они по-настоящему доминировали в Англии и Европе".



"Однако мы — "Манчестер Юнайтед", мы всегда будем возвращаться. Мы — клуб номер один в Манчестере, а а это, наверное, означает, что и в мире", — цитирует Сульшера Goal.