Сульшер: "МЮ — по-прежнему клуб номер один в Манчестере"
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что "красные дьяволы" остаются клубом номер один у себя в городе и в мире.
За последние 10 лет шумный сосед "красных дьяволов" в лице "Манчестер Сити" выиграл титул Премьер-Лиги пять раз, тогда как сами "дьяволы" сделали это только однажды.
Однако в преддверии субботнего дерби Манчестера на "Олд Траффорд" Сульшер не смог сказать, что "горожане" превзошли его клуб.
"Нет, я не могу этого сказать. Но мы должны уважать то, что они сделали за последние 10 лет или даже больше. В последние четыре-пять лет они по-настоящему доминировали в Англии и Европе".
"Однако мы — "Манчестер Юнайтед", мы всегда будем возвращаться. Мы — клуб номер один в Манчестере, а а это, наверное, означает, что и в мире", — цитирует Сульшера Goal.
06.11.2021 07:00
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Клуб наркоманов уж так точно, иначе, такого бреда мы не услышали бы.
Сегодня болеем за Оле. Оле навсегда.
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Сульшер: "МЮ — по-прежнему клуб номер один в Манчестере"
Гвардиола: "Тебя не слышнооо с 5 места"!
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Мы — клуб номер один в Манчестере. Но это временно, я скоро исправлю это - заявил Сульшер.
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Ну теперь понятно, почему МЮ ниже Вест Хэма в таблице.
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Сульшер:"Мю - по-прежнему клуб пидорасов".
Цитирует Goal.
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Смищно
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Мс 20, мю 17. Сегодня узнаем кто будет лучший до след встречи
Просто помните что великий Ливерпуь лучше обоих
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Поплыл родной
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