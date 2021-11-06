Сульшер: "МЮ — по-прежнему клуб номер один в Манчестере"

Оле Гуннар Сульшер Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что "красные дьяволы" остаются клубом номер один у себя в городе и в мире.

За последние 10 лет шумный сосед "красных дьяволов" в лице "Манчестер Сити" выиграл титул Премьер-Лиги пять раз, тогда как сами "дьяволы" сделали это только однажды.

Однако в преддверии субботнего дерби Манчестера на "Олд Траффорд" Сульшер не смог сказать, что "горожане" превзошли его клуб.

"Нет, я не могу этого сказать. Но мы должны уважать то, что они сделали за последние 10 лет или даже больше. В последние четыре-пять лет они по-настоящему доминировали в Англии и Европе".

"Однако мы — "Манчестер Юнайтед", мы всегда будем возвращаться. Мы — клуб номер один в Манчестере, а а это, наверное, означает, что и в мире", — цитирует Сульшера Goal.


Метки Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 06.11.2021 07:00

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  1. vyrentz 06.11.2021 09:43 # vyrentz
    Клуб наркоманов уж так точно, иначе, такого бреда мы не услышали бы.
    Сегодня болеем за Оле. Оле навсегда.

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  2. chiko 06.11.2021 09:34 # chiko
    Сульшер: "МЮ — по-прежнему клуб номер один в Манчестере"

    Гвардиола: "Тебя не слышнооо с 5 места"!

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  3. liver-winner 06.11.2021 09:05 # liver-winner
    Мы — клуб номер один в Манчестере. Но это временно, я скоро исправлю это - заявил Сульшер.

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  4. sisyazavr 06.11.2021 08:47 # sisyazavr
    Ну теперь понятно, почему МЮ ниже Вест Хэма в таблице.

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  5. iskander8sg 06.11.2021 07:48 # iskander8sg
    Сульшер:"Мю - по-прежнему клуб пидорасов".
    Цитирует Goal.

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  6. division 06.11.2021 07:21 # division
    Смищно

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  7. tursa 06.11.2021 07:19 # tursa
    Мс 20, мю 17. Сегодня узнаем кто будет лучший до след встречи
    Просто помните что великий Ливерпуь лучше обоих

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  8. chelsea-69 06.11.2021 07:07 # chelsea-69
    Поплыл родной

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