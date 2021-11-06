11-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 6 ноября, пятью поединками продолжится 11-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — МАНЧЕСТЕР СИТИ 15:30 Онлайн-трансляция



"Манчестер Юнайтед" впервые покажется перед публикой "Олд Траффорд" после поражения 0:5 от "Ливерпуля". С тех пор "красные дьяволы" успели разгромить "Тоттенхэм" и чудом вырвать ничью против "Аталанты", многие вопросы оставив открытыми. "Манчестер Сити" тоже есть, за что реабилитироваться — в прошлый уикенд "горожане" дома уступили "Кристал Пэлас" со счетом 0:2. "Юнайтед" не знает поражений уже в четырех встречах с "Сити" в рамках Премьер-Лиги (3 победы, 1 ничья).



Защитник "Юнайтед" Рафаэль Варан пропустит около месяца с травмой задней поверхности бедра. Виктор Линделеф под вопросом. Поль Погба дисквалифицирован.



У "Сити" отбывает дисквалификацию Эмерик Лапорт. У Кайла Уолкера небольшой ушиб стопы.



БРЕНТФОРД — НОРВИЧ 18:00



"Брентфорд" мощно начал новый сезон, но все три последних матча в чемпионате проиграл — хуже серии при Томасе Франке еще не было. "Норвич" не знает побед уже 20 поединков Премьер-Лиги кряду, набрав в них лишь два гола, забив четыре гола и пропустив 49. "Пчелы" ни разу не выиграли в шести последних домашних встречах с "канарейками" в чемпионате.



Нападающий "Брентфорда" Бриан Мбемо решил свои проблемы с задней поверхностью бедра. Кристоффер Айер пропустит минимум шесть недель с такой же травмой. Вне игры и Йоан Висса с Шендоном Баптисом.



Капитан "Норвича" Грант Хенли не сможет сыграть из-за проблем с приводящей мышей бедра. Озан Кабак под вопросом. Бен Гибсон возвращается после дисквалификации. Тодд Кантуэлл, Сэм Байрам и Кристоф Циммерман команде не помогут.



ЧЕЛСИ — БЕРНЛИ 18:00 Онлайн-трансляция



"Челси" имеет возможность впервые с 2019 года оформить пять побед кряду в Премьер-Лиге. "Бернли" прервал 12-матчевую безвыигрышную серию в чемпионате, в прошлый уикенд одолев "Брентфорд". "Синие" выиграли все четыре последние встречи с "бордовыми", в трех из них даже не пропуская.



Полузащитник "Челси" Мейсон Маунт возобновил тренировки после болезни. Ромелу Лукаку, Тимо Вернер, Матео Ковачич и Маркос Алонсо точно не сыграют.



Вингер "Бернли" Аарон Леннон под вопросом из-за болезни. Дейл Стивенс давно травмирован.



КРИСТАЛ ПЭЛАС — ВУЛВЕРХЭМПТОН 18:00 Онлайн-трансляция



Обе команды находятся на подъеме. "Кристал Пэлас" не знает поражений уже пять матчей кряду в Премьер-Лиге, в прошлый уикенд обыграв на выезде "Манчестер Сити" со счетом 0:2. "Вулверхэмптон" одержал четыре победы в пяти последних поединках чемпионата. В пяти последних выездах к "орлам" "волки" выиграли лишь раз — 0:1 в октябре 2018.



Полузащитник "Пэлас" Эберечи Эзе залечил ахилл и может сыграть впервые за полгода. Натан Фергюсон все еще отсутствует с аналогичной травмой.



Защитник "Вулверхэмптона" Фернандо Марсал вне игры с повреждением лодыжки. Педру Нету, Хонни и Бруну Жордау остаются в лазарете.



БРАЙТОН — НЬЮКАСЛ 20:30 Онлайн-трансляция



"Брайтон" еще никогда не имел так много очков в высшем дивизионе после 10 первых матчей сезона (16). Если "Ньюкасл" не победит, то оформит свой худший старт сезона в чемпионате за все времена. "Чайки" ни разу не уступили во всех восьми встречах с "сороками" в Премьер-Лиге (4 победы, 4 ничьи).



"Брайтон" устроит фитнес-тест для Дэна Берна. Аарон Коннолли должен залечить свою болячку. Стивен Альсате и Данни Уэлбек команде не помогут.



"Ньюкасл" не может рассчитывать лишь на Пола Дамметта.