Гвардиола не ощущает атмосферы дерби

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что не предается эмоциям в преддверии дерби против "Манчестер Юнайтед".

Многие фанаты рассматривают субботнее дерби Манчестера на "Олд Траффорд" как один из важнейших матчей сезона, однако Гвардиола настроен гораздо более прагматично и не чувствует суеты, окружающей эту игру.

"Я не чувствую этого, потому что, просыпаясь и приезжая сюда на тренировочную базу, я окунаюсь в рабочий процесс на следующие 10, 12, 14 часов, а затем должен возвращаться домой".

"Я не хожу по ресторанам или пабам, чтобы выпить пива и почувствовать атмосферу дерби".

"Я могу представить, насколько это важно для обеих команд. Эмоции — это славно, как и стремление одержать победу в дерби и хорошо сыграть, но я должен быть хладнокровен в своем мышлении, в своей голове. Я должен четко знать, что нам нужно сделать, чтобы сыграть в свой лучший футбол", — цитирует Гвардиолу The Independent.



Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 06.11.2021 00:05

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  1. superperez101 06.11.2021 01:11 # superperez101
    надеюсь скатают ничейку
    и очки поделят и улю не уволят

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  2. true-manc 06.11.2021 01:02 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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