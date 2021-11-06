Гвардиола не ощущает атмосферы дерби

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что не предается эмоциям в преддверии дерби против "Манчестер Юнайтед".

Многие фанаты рассматривают субботнее дерби Манчестера на "Олд Траффорд" как один из важнейших матчей сезона, однако Гвардиола настроен гораздо более прагматично и не чувствует суеты, окружающей эту игру.



"Я не чувствую этого, потому что, просыпаясь и приезжая сюда на тренировочную базу, я окунаюсь в рабочий процесс на следующие 10, 12, 14 часов, а затем должен возвращаться домой".



"Я не хожу по ресторанам или пабам, чтобы выпить пива и почувствовать атмосферу дерби".



"Я могу представить, насколько это важно для обеих команд. Эмоции — это славно, как и стремление одержать победу в дерби и хорошо сыграть, но я должен быть хладнокровен в своем мышлении, в своей голове. Я должен четко знать, что нам нужно сделать, чтобы сыграть в свой лучший футбол", — цитирует Гвардиолу The Independent.