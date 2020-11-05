МЮ отказался заключить новый контракт с Погба в 2019 году

"Манчестер Юнайтед" отверг возможность заключить новый контракт с полузащитником Полем Погба в 2019 году.

В данный момент от действующего контракта Погба остается чуть более полугода, и над "Юнайтед" нависла реальная угроза лишиться игрока, который стоил клубу 89 миллионов фунтов, безо всякой компенсации.



Однако Daily Mail стало известно, что "красные дьяволы" вполне могли предотвратить эту ситуацию. Летом 209 Поль сам обратился к клубу с намерением заключить новую сделку, но был проигнорирован.



Вместо этого "Юнайтед" сделал паузу, а в 2020 году воспользовался своей опцией и продлил действующий контракт Погба на 12 месяцев — до июня 2022.



Минувшим летом "дьяволы" все-таки сделали Полю предложение о новом контракте, однако игрок сборной Франции ответил отказом.



Отказ Погба вовсе не означает, что он не хочет оставаться в "Юнайтед" — его просто не устроили условия. Поль по-прежнему открыт к продлению сотрудничества с "дьяволами", но в то же время испытывает разочарование насчет поведения клуба.