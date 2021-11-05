Фернандеш назвал ключ к победе над "Сити"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш назвал ключ к победе над "Манчестер Сити".

Дерби Манчестера в субботу станет первым домашним матчем для "Юнайтед" после унизительного поражения 0:5 от "Ливерпуля".



Бруну уверен, что его команда сделала выводы из того кошмарного матча и на сей раз будет лучше обороняться.



"Не пропустить — это самое важное для нас, потому что мы знаем, что обладаем способными отличиться игроками. Если мы не пропустим, то сможем забить в любой момент".



"Важнее всего — хорошо обороняться как команда. После поражения от "Ливерпуля" мы поговорили в раздевалке о том, что не можем пропускать так много голов. Давид Де Хеа блестяще защищает ворота и совершает много сейвов, но мы все равно пропускаем кучу голов".



"Мы должны лучше страховать его. Каждый должен страховать друг друга: нападающие — полузащитников, полузащитники — защитников, а защитники — голкипера. Так мы застрахуем себя от пропущенных голов, а уж у нас в составе достаточно мастерства, чтобы забить в любой момент", — сообщил Фернандеш Sky Sports.