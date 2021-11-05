Фернандеш назвал ключ к победе над "Сити"

Бруну Фернандеш Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш назвал ключ к победе над "Манчестер Сити".

Дерби Манчестера в субботу станет первым домашним матчем для "Юнайтед" после унизительного поражения 0:5 от "Ливерпуля".

Бруну уверен, что его команда сделала выводы из того кошмарного матча и на сей раз будет лучше обороняться.

"Не пропустить — это самое важное для нас, потому что мы знаем, что обладаем способными отличиться игроками. Если мы не пропустим, то сможем забить в любой момент".

"Важнее всего — хорошо обороняться как команда. После поражения от "Ливерпуля" мы поговорили в раздевалке о том, что не можем пропускать так много голов. Давид Де Хеа блестяще защищает ворота и совершает много сейвов, но мы все равно пропускаем кучу голов".

"Мы должны лучше страховать его. Каждый должен страховать друг друга: нападающие — полузащитников, полузащитники — защитников, а защитники — голкипера. Так мы застрахуем себя от пропущенных голов, а уж у нас в составе достаточно мастерства, чтобы забить в любой момент", — сообщил Фернандеш Sky Sports.


Метки Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Фернандеш

Автор mihajlo   

Дата 05.11.2021 22:00

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Последние комментарии:




  1. yxaxaxaxaxa 05.11.2021 23:03 # yxaxaxaxaxa
    Ключ к победе над сити в хорошей тренерской подготовке своих игроков и правильной тактикой на матч... ни того ни другого у МЮ нет

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  2. halamadrid94 05.11.2021 22:59 # halamadrid94
    В открытую рубиться с Сити себе дороже. Да и высоко прессинговать их - не выход. Вон они Ливерпуль дважды наказали за подобное. Плотная оборона и належда на быстрые вылазки Рэшфорда, Роналду и Лингарда. Именно Джесси нужно выпускать в атакующую тройку в схеме 3-4-3.

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  3. dallaslp 05.11.2021 22:27 # dallaslp
    как вчера в футбол начал играть

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  4. gerrard08 05.11.2021 22:17 # gerrard08
    Автобус, автобус, и еще раз автобус. Че тут говорить вообще? И если повезет забить с контры.

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  5. true-manc 05.11.2021 22:09 # true-manc
    пхахахахахахаха, пусть эта стретфордская деревенщина даже не мечтает о победе над КОРОЛЯМИ

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