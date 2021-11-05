Фернандеш назвал ключ к победе над "Сити"
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш назвал ключ к победе над "Манчестер Сити".
Дерби Манчестера в субботу станет первым домашним матчем для "Юнайтед" после унизительного поражения 0:5 от "Ливерпуля".
Бруну уверен, что его команда сделала выводы из того кошмарного матча и на сей раз будет лучше обороняться.
"Не пропустить — это самое важное для нас, потому что мы знаем, что обладаем способными отличиться игроками. Если мы не пропустим, то сможем забить в любой момент".
"Важнее всего — хорошо обороняться как команда. После поражения от "Ливерпуля" мы поговорили в раздевалке о том, что не можем пропускать так много голов. Давид Де Хеа блестяще защищает ворота и совершает много сейвов, но мы все равно пропускаем кучу голов".
"Мы должны лучше страховать его. Каждый должен страховать друг друга: нападающие — полузащитников, полузащитники — защитников, а защитники — голкипера. Так мы застрахуем себя от пропущенных голов, а уж у нас в составе достаточно мастерства, чтобы забить в любой момент", — сообщил Фернандеш Sky Sports.
05.11.2021 22:00
Просмотров: 788
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Ключ к победе над сити в хорошей тренерской подготовке своих игроков и правильной тактикой на матч... ни того ни другого у МЮ нет
(ответить)
В открытую рубиться с Сити себе дороже. Да и высоко прессинговать их - не выход. Вон они Ливерпуль дважды наказали за подобное. Плотная оборона и належда на быстрые вылазки Рэшфорда, Роналду и Лингарда. Именно Джесси нужно выпускать в атакующую тройку в схеме 3-4-3.
(ответить)
как вчера в футбол начал играть
(ответить)
Автобус, автобус, и еще раз автобус. Че тут говорить вообще? И если повезет забить с контры.
(ответить)
пхахахахахахаха, пусть эта стретфордская деревенщина даже не мечтает о победе над КОРОЛЯМИ
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий