Кейн предвкушает работу с Конте

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн признался, что предвкушает совместную работу с новоиспеченным наставником "шпор" Антонио Конте.

Кейн так и не смог поладить с Нуну Эшпириту Санту, при котором он забил лишь один гол в Премьер-Лиге, однако назначение на должность главного тренера Конте определенно бодрит капитана сборной Англии.



Харри чувствует, что специалист такого калибра, как Антонио, сможет сделать его еще лучше.



"Я того рода игрок, который всегда верит в себя и в свои способности. Мне 28, я все еще должен многому научиться и значительно прибавить".



"Начало сезона выдалось не таким, как мне хотелось или хотелось команде, но все мы осознаем это. Мы, игроки, несем ответственность за это".



"Я не переживаю насчет этого. Я продолжу упорно трудиться, и я испытываю настоящий восторг от совместной работы с новым тренером".



"Уверен, он сможет сделать меня лучше. Это удивительное ощущение, когда после всего того, что ты уже сделал в игре, ты все еще чувствуешь, что способен на большее. Это вызывает восхищение, и я нахожусь в предвкушении", — цитирует Кейна The Independent.