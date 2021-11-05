Клопп: "Игрок-гей не станет проблемой в раздевалке"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что для игроков не будет проблемой, если кто-нибудь из их партнеров по раздевалке окажется геем.

На прошлой неделе полузащитник австралийского клуба "Аделаида Юнайтед" Джош Кавалло совершил каминг-аут, назвав себя геем и сообщив, что знает других игроков-гомосексуалистов, которые вынуждены "жить в тишине".

Клопп оказался в курсе ЛГБТ-новостей из-за океана. Юрген поддерживает Кавалло и считает, что этот каминг-аут может стать импульсом к положительному сдвигу в восприятии публикой игроков-геев.

"Конечно, я думаю, так не должно быть. Это громкая история, но это лишь подчеркивает нашу проблему: это ненормально, что ему приходится делать заявление вместо того, чтобы жить своей жизнью, никого не тревожа".

"Но я могу сказать вам, что за 30 лет в профессии у меня никогда не было раздевалки, где это стало бы проблемой. Проблема не внутри, а снаружи: люди на трибунах стадиона привыкли вас критиковать, и в данном случае они определенно будут это делать".

"Это очень расстраивает, но все мы должны поработать над этим. Мы должны сделать так, чтобы в подобных "новостях" не было необходимости и чтобы никому не пришлось делать таких заявлений".

"Я видел его речь, и он выглядит очень сильным и умным молодым человеком. Я желаю ему всего наилучшего. Я благодарен, что он сделал это, потому что теперь мы можем вновь поговорить на эту тему, и это хорошее начало для перемен", — цитирует Клоппа The Independent.


Метки Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 05.11.2021 20:00

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Последние комментарии:




  1. uyga 05.11.2021 20:59 # uyga
    Ну хуй знает Хуй знает

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  2. chr1s8rown 05.11.2021 20:50 # chr1s8rown
    Новость для фан сайтов гпннсов и голубых шити

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  3. j24081993 05.11.2021 20:43 # j24081993
    Еее.. ливерпуль пидрларды&#1187; клубы десейші

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  4. kos9k 05.11.2021 20:39 # kos9k
    разве ЛФК интересуется фоденом?

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  5. germes 05.11.2021 20:35 # germes
    В арсенале таких - вся команда. В кацапстане - вся страна. И ничего. Живут как-то.

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  6. shinigami 05.11.2021 20:34 # shinigami
    Проблема не в том, что игрок может быть геем, а в том, что таким образом он как-бы требует к себе повышенного внимания.
    Да всем похуй, хоть коров еби, на футбольном поле ты прежде всего футболист.

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  7. mugabe 05.11.2021 20:33 # mugabe
    ебать, он как целый тренер-гей вроде бы не проблема для лгбтпуля

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  8. gameboy 05.11.2021 20:28 # gameboy
    Очкастый на что-то намекает

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  9. geniusss 05.11.2021 20:18 # geniusss
    говорит, как будто у него в команде натуралы одни.

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  10. true-manc 05.11.2021 20:07 # true-manc
    для скаузеров проблемой станет скорее наличие натурала в их гомосяцкой раздевалке

    P. S. интересно, как колбасники будут дальше отмазывать своего любимого ротатора лгбт-активиста? ничего более смешного и нелепого нет на свете

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