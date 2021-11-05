Клопп: "Игрок-гей не станет проблемой в раздевалке"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что для игроков не будет проблемой, если кто-нибудь из их партнеров по раздевалке окажется геем.
На прошлой неделе полузащитник австралийского клуба "Аделаида Юнайтед" Джош Кавалло совершил каминг-аут, назвав себя геем и сообщив, что знает других игроков-гомосексуалистов, которые вынуждены "жить в тишине".
Клопп оказался в курсе ЛГБТ-новостей из-за океана. Юрген поддерживает Кавалло и считает, что этот каминг-аут может стать импульсом к положительному сдвигу в восприятии публикой игроков-геев.
"Конечно, я думаю, так не должно быть. Это громкая история, но это лишь подчеркивает нашу проблему: это ненормально, что ему приходится делать заявление вместо того, чтобы жить своей жизнью, никого не тревожа".
"Но я могу сказать вам, что за 30 лет в профессии у меня никогда не было раздевалки, где это стало бы проблемой. Проблема не внутри, а снаружи: люди на трибунах стадиона привыкли вас критиковать, и в данном случае они определенно будут это делать".
"Это очень расстраивает, но все мы должны поработать над этим. Мы должны сделать так, чтобы в подобных "новостях" не было необходимости и чтобы никому не пришлось делать таких заявлений".
"Я видел его речь, и он выглядит очень сильным и умным молодым человеком. Я желаю ему всего наилучшего. Я благодарен, что он сделал это, потому что теперь мы можем вновь поговорить на эту тему, и это хорошее начало для перемен", — цитирует Клоппа The Independent.
October 27, 2021
05.11.2021 20:00
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Последние комментарии:
Ну хуй знает Хуй знает
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Новость для фан сайтов гпннсов и голубых шити
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Еее.. ливерпуль пидрлардың клубы десейші
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разве ЛФК интересуется фоденом?
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В арсенале таких - вся команда. В кацапстане - вся страна. И ничего. Живут как-то.
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Проблема не в том, что игрок может быть геем, а в том, что таким образом он как-бы требует к себе повышенного внимания.
Да всем похуй, хоть коров еби, на футбольном поле ты прежде всего футболист.
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ебать, он как целый тренер-гей вроде бы не проблема для лгбтпуля
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Очкастый на что-то намекает
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говорит, как будто у него в команде натуралы одни.
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для скаузеров проблемой станет скорее наличие натурала в их гомосяцкой раздевалке
P. S. интересно, как колбасники будут дальше отмазывать своего любимого ротатора лгбт-активиста? ничего более смешного и нелепого нет на свете
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