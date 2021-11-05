Клопп: "Игрок-гей не станет проблемой в раздевалке"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что для игроков не будет проблемой, если кто-нибудь из их партнеров по раздевалке окажется геем.

На прошлой неделе полузащитник австралийского клуба "Аделаида Юнайтед" Джош Кавалло совершил каминг-аут, назвав себя геем и сообщив, что знает других игроков-гомосексуалистов, которые вынуждены "жить в тишине".



Клопп оказался в курсе ЛГБТ-новостей из-за океана. Юрген поддерживает Кавалло и считает, что этот каминг-аут может стать импульсом к положительному сдвигу в восприятии публикой игроков-геев.



"Конечно, я думаю, так не должно быть. Это громкая история, но это лишь подчеркивает нашу проблему: это ненормально, что ему приходится делать заявление вместо того, чтобы жить своей жизнью, никого не тревожа".



"Но я могу сказать вам, что за 30 лет в профессии у меня никогда не было раздевалки, где это стало бы проблемой. Проблема не внутри, а снаружи: люди на трибунах стадиона привыкли вас критиковать, и в данном случае они определенно будут это делать".



"Это очень расстраивает, но все мы должны поработать над этим. Мы должны сделать так, чтобы в подобных "новостях" не было необходимости и чтобы никому не пришлось делать таких заявлений".



"Я видел его речь, и он выглядит очень сильным и умным молодым человеком. Я желаю ему всего наилучшего. Я благодарен, что он сделал это, потому что теперь мы можем вновь поговорить на эту тему, и это хорошее начало для перемен", — цитирует Клоппа The Independent.



