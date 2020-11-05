Сульшер не понимает критиков Роналду

Оле Гуннар Сульшер и Криштиану Роналду Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что не понимает критику в адрес нападающего Криштиану Роналду.

После своего возвращения на "Олд Траффорд" 36-летний Роналду забил девять голов в 11 матчах, однако злые языки продолжают находить изъяны в игре Криштиану.

Кто-то говорит, что Роналду не участвует в прессинге и не работает на команду, но Сульшер не может с этим согласиться.

"Он один из лучших игроков, когда-либо ступавших на эту планету. И пока что оказываемое им влияние на поле и за его пределами абсолютно безмерно".

"Вы видите, какие голы он забивает, каким образом он ведет себя. Как только люди могут рассмотреть здесь какой-то негатив... Я не вижу этого".

"Мы очень, очень довольны, как он начал. Он забивает голы, упорно трудится, и он профессионал самого, самого высокого уровня", — цитирует Сульшера Manchester Evening News.


Метки Манчестер Юнайтед, Роналду, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 05.11.2021 19:00

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Последние комментарии:




  1. superperez101 05.11.2021 19:03 # superperez101
    в этом туре имеет все шансы оказаться ниже канониров ваша хваленая рональда

    (ответить)

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