Сульшер не понимает критиков Роналду

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что не понимает критику в адрес нападающего Криштиану Роналду.

После своего возвращения на "Олд Траффорд" 36-летний Роналду забил девять голов в 11 матчах, однако злые языки продолжают находить изъяны в игре Криштиану.



Кто-то говорит, что Роналду не участвует в прессинге и не работает на команду, но Сульшер не может с этим согласиться.



"Он один из лучших игроков, когда-либо ступавших на эту планету. И пока что оказываемое им влияние на поле и за его пределами абсолютно безмерно".



"Вы видите, какие голы он забивает, каким образом он ведет себя. Как только люди могут рассмотреть здесь какой-то негатив... Я не вижу этого".



"Мы очень, очень довольны, как он начал. Он забивает голы, упорно трудится, и он профессионал самого, самого высокого уровня", — цитирует Сульшера Manchester Evening News.