Торрес считает Салах лучшим в мире игроком

Мохамед Салах Бывший нападающий "Ливерпуля" Фернандо Торрес заявил, что считает Мохамеда Салах лучшим в мире игроком.

Салах совершенно выдающимся образом начал новый сезон, забив 15 голов и отдав шесть результативных передач в 14 матчах Премьер-Лиги и Лиги Чемпионов.

Однако Торрес, посетивший "Энфилд" во время матча Лиги Чемпионов против "Атлетико" в минувшую среду, восхищается игрой 29-летнего египтянина и на более длительной дистанции.

"Является ли Салах лучшим игроком в мире? На 100 процентов. И не только в этом году — думаю, он был удивителен последние два-три сезона".

"Когда игроки что-то выигрывают со своими командами, вы всегда говорите и об индивидуальных трофеях, но я думаю, он был одним из двух-трех лучших игроков в мире последние пять-шесть лет. Его стабильность удивительна".

"Вы видите, как он покоряет всевозможные рекорды и продолжает забивать голы. Иногда мы разговариваем, и я очень рад за него, потому что что я видел, каким он был, когда приехал в Англию — поначалу ему было сложно, но он отличный парень и отличный игрок, и он показывает это миру", — сообщил Торрес официальному веб-сайту "Ливерпуля".


Метки Ливерпуль, Салах, Торрес

Автор mihajlo   

Дата 05.11.2021 18:00

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Последние комментарии:




  1. true-manc 05.11.2021 19:00 # true-manc
    Это неправда

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  2. beatles-red 05.11.2021 18:58 # beatles-red
    Все с высоким iq об этом знают

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  3. ganinilyha 05.11.2021 18:58 # ganinilyha
    С Атлетико как лучший в мире единал руинил моменты

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  4. superperez101 05.11.2021 18:34 # superperez101
    субъективно так и есть
    феноменальная форма, и что немаловажно - не зазвездился как всякие погбы и прочая шушера

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