Торрес считает Салах лучшим в мире игроком

Бывший нападающий "Ливерпуля" Фернандо Торрес заявил, что считает Мохамеда Салах лучшим в мире игроком.

Салах совершенно выдающимся образом начал новый сезон, забив 15 голов и отдав шесть результативных передач в 14 матчах Премьер-Лиги и Лиги Чемпионов.



Однако Торрес, посетивший "Энфилд" во время матча Лиги Чемпионов против "Атлетико" в минувшую среду, восхищается игрой 29-летнего египтянина и на более длительной дистанции.



"Является ли Салах лучшим игроком в мире? На 100 процентов. И не только в этом году — думаю, он был удивителен последние два-три сезона".



"Когда игроки что-то выигрывают со своими командами, вы всегда говорите и об индивидуальных трофеях, но я думаю, он был одним из двух-трех лучших игроков в мире последние пять-шесть лет. Его стабильность удивительна".



"Вы видите, как он покоряет всевозможные рекорды и продолжает забивать голы. Иногда мы разговариваем, и я очень рад за него, потому что что я видел, каким он был, когда приехал в Англию — поначалу ему было сложно, но он отличный парень и отличный игрок, и он показывает это миру", — сообщил Торрес официальному веб-сайту "Ливерпуля".