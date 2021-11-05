Фирмино пропустит более месяца

Роберто Фирмино Нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино пропустит более месяца с травмой задней поверхности бедра.

Фирмино был вынужден покинуть поле "Энфилда" за 12 минут до окончания победного для "красных" матча Лиги Чемпионов против "Атлетико" (2:0) в минувшую среду, хотя лишь в перерыве вступил в игру.

Стоит отметить, что это уже вторая травма такого рода для Роберто в нынешнем сезоне. На сей раз 30-летний бразилец вернется в строй уже зимой.

"У нас плохие новости насчет Бобби. К сожалению, ему очень не повезло, у него серьезная травма задней поверхности бедра".

"Мы не знаем, сколько точно он точно будет отсутствовать, но он не вернется сразу после международного перерыва. Нам еще предстоит установить сроки".

"Каковы наши ожидания? Больше четырех недель", — цитирует главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа Daily Mail.


Метки Ливерпуль, травмы, Фирмино

Автор mihajlo   

Дата 05.11.2021 17:00

Количество просмотров Просмотров: 703

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Последние комментарии:




  1. superperez101 05.11.2021 18:19 # superperez101
    топовый игрок, никогда не отлынивающий от черновой работы
    лучшая ложная 9 после фабрегаса

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  2. wwwxxx 05.11.2021 17:24 # wwwxxx
    будет жопа играть

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  3. true-manc 05.11.2021 17:04 # true-manc
    физрук клоп загонял колбасных деревяшек

    классно, что это рецидив травмы, значит, дерьмино в скором времени закончит карьеру или уедет в бразилию и не будет больше позорить английские поля своими нырками.

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  4. mufc1994 05.11.2021 17:01 # mufc1994
    Ждём коммент безвиза))

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