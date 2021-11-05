Нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино пропустит более месяца с травмой задней поверхности бедра.

Фирмино был вынужден покинуть поле "Энфилда" за 12 минут до окончания победного для "красных" матча Лиги Чемпионов против "Атлетико" (2:0) в минувшую среду, хотя лишь в перерыве вступил в игру.



Стоит отметить, что это уже вторая травма такого рода для Роберто в нынешнем сезоне. На сей раз 30-летний бразилец вернется в строй уже зимой.



"У нас плохие новости насчет Бобби. К сожалению, ему очень не повезло, у него серьезная травма задней поверхности бедра".



"Мы не знаем, сколько точно он точно будет отсутствовать, но он не вернется сразу после международного перерыва. Нам еще предстоит установить сроки".



"Каковы наши ожидания? Больше четырех недель", — цитирует главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа Daily Mail.