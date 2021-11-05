Киоун передумал и теперь считает, что "Арсенал" может финишировать в топ-4

Экс-защитник "Арсенала" Мартин Киоун считает, что "канониры" способны завершить этот сезон в топ-4 Премьер-Лиги.

В преддверии старта сезона 2021/22 Киоун, делая свой прогноз, говорил, что не видит "Арсенал" в первой четверке.



Однако последние результаты команды Микеля Артеты заставили Мартина изменить свое мнение, и теперь он может представить возвращение своего бывшего клуба в Лигу Чемпионов.



"Думаю, их победа над "Лестером" была заявлением о намерениях. Когда ты отправляешь туда и делаешь то, что сделали они с "Лестером", ты преодолеваешь очередной большой барьер в своем развитии. В данный момент команда не просто развивается, она движется в правильном направлении".



"Они хорошо потрудились, изменив свою ситуацию после трех поражений на старте сезона. В первый международный перерыв тренеру удалось определить игроков, на которых он может положиться. Они произвели ряд изменений с того матча против "Сити", и теперь они получают дивиденды".



"Находящийся в лучшей форме среди всех команд "Вест Хэм" сейчас занимает четвертое место. Учитывая сложное расписание "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма", борьба за попадание в топ-4 выглядит открытой".



"Думаю, прежде всего "Арсеналу" удалось восстановить свою репутацию. Было ощущение, что они слишком податливы, но теперь они от этого избавились. Всего за несколько матчей".



"Им по сила попасть в топ-4. Им определенно нужно вернуться в Европу, и четвертое-пятое место является реалистичной целью для "Арсенала" в этом сезоне", — сообщил Киоун Daily Mirror.