Киоун передумал и теперь считает, что "Арсенал" может финишировать в топ-4

Арсенал Экс-защитник "Арсенала" Мартин Киоун считает, что "канониры" способны завершить этот сезон в топ-4 Премьер-Лиги.

В преддверии старта сезона 2021/22 Киоун, делая свой прогноз, говорил, что не видит "Арсенал" в первой четверке.

Однако последние результаты команды Микеля Артеты заставили Мартина изменить свое мнение, и теперь он может представить возвращение своего бывшего клуба в Лигу Чемпионов.

"Думаю, их победа над "Лестером" была заявлением о намерениях. Когда ты отправляешь туда и делаешь то, что сделали они с "Лестером", ты преодолеваешь очередной большой барьер в своем развитии. В данный момент команда не просто развивается, она движется в правильном направлении".

"Они хорошо потрудились, изменив свою ситуацию после трех поражений на старте сезона. В первый международный перерыв тренеру удалось определить игроков, на которых он может положиться. Они произвели ряд изменений с того матча против "Сити", и теперь они получают дивиденды".

"Находящийся в лучшей форме среди всех команд "Вест Хэм" сейчас занимает четвертое место. Учитывая сложное расписание "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма", борьба за попадание в топ-4 выглядит открытой".

"Думаю, прежде всего "Арсеналу" удалось восстановить свою репутацию. Было ощущение, что они слишком податливы, но теперь они от этого избавились. Всего за несколько матчей".

"Им по сила попасть в топ-4. Им определенно нужно вернуться в Европу, и четвертое-пятое место является реалистичной целью для "Арсенала" в этом сезоне", — сообщил Киоун Daily Mirror.


Метки Арсенал, Киоун, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 05.11.2021 16:00

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Последние комментарии:




  1. tursa 05.11.2021 16:41 # tursa
    У всех команд с 4 по 11 место есть шансы на лч

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  2. shinigami 05.11.2021 16:07 # shinigami
    Череда провалов - кококо, боротьба за сохранение прописки. Череда удачных матчей - кококо, четверочка.
    Никогда такого не было, и вот опять.
    Через месяц, если Арсенал снова отвалится от лидирующей группы, этот же самый Киоун будет первым кричать "я предсказывал это еще до начала сезона"
    Тьхфу блять.

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