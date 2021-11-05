Силва не считает свой первый матч против Роналду особенным
Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва заявил, что его первый в карьере матч против партнера по сборной Португалии Криштиану Роналду не будет каким-либо особенным.
Силва и Роналду уже много лет выступают бок о бок за национальную команду, но на клубном уровне они еще не сталкивались друг с другом.
В ближайшую субботу этот недочет будет исправлен, потому что "Сити" навестит своих соседей из "Манчестер Юнайтед". Однако Бернарду давно привык играть против своих соотечественников.
"Я играл против многих из своих партнеров по сборной — когда я играю против "Вулверхэмптона", то играю против половины своей национальной команды!"
"Когда я играю против "Ливерпуля", то играю против Жоты. Когда я играю против "Юнайтед", то играю и против Бруну (Фернандеша). Здесь в Премьер-Лиге много моих партнеров по сборной".
"Конечно, как все знают, Криштиану — игрок с большим именем. Это будет еще один матч, хоть и важный. Важный матч для нас, но просто очередной матч", — сообщил Силва Sky Sports.
05.11.2021 15:00
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Последние комментарии:
есть тут знатоки? какая стата у Рона против дырявого мешка Мочсити
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намекнул на уровень половины сборной-вулверхэмптон!
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КОРОЛЬ!!!
Красиво сиканул на гелевую переоцененку)))
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КОРОЛЬ!!!
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