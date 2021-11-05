Силва не считает свой первый матч против Роналду особенным

Криштиану Роналду и Бернарду Силва Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва заявил, что его первый в карьере матч против партнера по сборной Португалии Криштиану Роналду не будет каким-либо особенным.

Силва и Роналду уже много лет выступают бок о бок за национальную команду, но на клубном уровне они еще не сталкивались друг с другом.

В ближайшую субботу этот недочет будет исправлен, потому что "Сити" навестит своих соседей из "Манчестер Юнайтед". Однако Бернарду давно привык играть против своих соотечественников.

"Я играл против многих из своих партнеров по сборной — когда я играю против "Вулверхэмптона", то играю против половины своей национальной команды!"

"Когда я играю против "Ливерпуля", то играю против Жоты. Когда я играю против "Юнайтед", то играю и против Бруну (Фернандеша). Здесь в Премьер-Лиге много моих партнеров по сборной".

"Конечно, как все знают, Криштиану — игрок с большим именем. Это будет еще один матч, хоть и важный. Важный матч для нас, но просто очередной матч", — сообщил Силва Sky Sports.


Метки Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Роналду, Силва

Автор mihajlo   

Дата 05.11.2021 15:00

Количество просмотров Просмотров: 512

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Последние комментарии:




  1. largo-winch 05.11.2021 15:48 # largo-winch
    есть тут знатоки? какая стата у Рона против дырявого мешка Мочсити

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  2. askarko 05.11.2021 15:39 # askarko
    намекнул на уровень половины сборной-вулверхэмптон!

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  3. true-manc 05.11.2021 15:27 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

    Красиво сиканул на гелевую переоцененку)))

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  4. mancityman 05.11.2021 15:06 # mancityman
    КОРОЛЬ!!!

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