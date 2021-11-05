Пол Паркер считает, что Магуайр не годится на роль капитана МЮ

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Пол Паркер считает, что Харри Магуайр не годится на роль капитана "красных дьяволов".

Магуайр был назначен капитаном "Юнайтед" в январе 2020, когда Эшли Янг отправился в "Интер", однако фактически Харри носил капитанскую повязку с момента своего перехода из "Лестера" за 80 миллионов фунтов в июле 2019.



В этом сезоне у Магуайра наблюдаются явные проблемы с физической формой и уверенностью в себе — в 12 матчах с Харри "дьяволы" лишь дважды сохранили свои ворота на замке.



По мнению Паркера, главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер изначально ошибся с выбором капитана, и у Магуайра нет всех нужных качеств, чтобы вести партнеров по команде за собой.



"Манчестер Юнайтед" слишком рано доверил капитанскую повязку Харри Магуайру. Это удивило многих людей. Это было лишено всякого смысла, и он не годился на роль капитана с первого дня".



"Капитаном должен быть не тот, кто стоил дороже всех или кто играет лучше всех. От капитана требуется гораздо больше. Магуайр — неправильный игрок, чтобы быть капитаном "Манчестер Юнайтед" в данный момент времени, и ему нужно многое исправить в своей игре", — цитирует Паркера Daily Mirror.