"Ливерпуль" уверен в покупке Фабиу Карвалью
"Ливерпуль" уверен в приобретении вингера "Фулхэма" Фабиу Карвалью.
В свое время "Ливерпуль" переманил из "Фулхэма" Харви Эллиотта, а теперь "красные" нацелились на его еще одного большого таланта лондонского клуба.
Как сообщает TEAMtalk в эксклюзивном материале, речь идет о 19-летнем Карвалью, который родился в Португалии, но выступает за сборную Англии на юношеском уровне.
Фабиу очень ярко проводит этот сезон, забив три гола и отдав одну результативную передачу в семи матчах Чемпионшипа за команду Марку Силвы.
К Карвалью существует серьезный интерес со стороны ведущих клубов Европы — и дело не только в отличной игре Фабиу, а также в том, что его контракт с "Фулхэмом" истекает в конце сезона.
У "дачников" практически не остается иного выбора, кроме как продать Карвалью уже в январе — все попытки лондонцев заключить новый контракт со своей восходящей звездой провалились.
Среди претендентов на Карвалью называются "Тоттенхэм", "Саутгемптон", "Бенфика", "Порту", "Реал", "Атлетико", дортмундская "Боруссия", "Лион" и "Монако", однако спортивный директор "Ливерпуля" Майкл Эдвардс уверен, что Фабио достанется его клубу.
05.11.2021 13:00
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Не ну раньше портовые путаны хотя бы подбирали отбросы за ггеями или пенсами,а ща откровенный кал хватают. Супер бичи какие то.
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Челик для лавки, но все равно станет ебырем сити
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Снимите уже сруманка со страпона,а то верещит всё время какуюто хрень
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КНЯЗЬ???
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Пенсы заплакали, вспоминая Хаверца, Зиеша и Лукаку.
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не успел перейти, а уже подорвал всю нечисть фапли.
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Юный Нани)
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никчемный бездарный защеканец - самое то для портового борделя, будет новым сосалахом.
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Идет омоложение команды, еще беллингема возьмут и уже состав обновленный
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За 2 ляма купили Эллиота который в рот выебал Сити вместе с их 100миллионым грилишом...
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очередной топовый трансфер залухуя из лучших клубов мира. Только так.
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