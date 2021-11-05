"Ливерпуль" уверен в покупке Фабиу Карвалью

"Ливерпуль" уверен в приобретении вингера "Фулхэма" Фабиу Карвалью.

В свое время "Ливерпуль" переманил из "Фулхэма" Харви Эллиотта, а теперь "красные" нацелились на его еще одного большого таланта лондонского клуба.



Как сообщает TEAMtalk в эксклюзивном материале, речь идет о 19-летнем Карвалью, который родился в Португалии, но выступает за сборную Англии на юношеском уровне.



Фабиу очень ярко проводит этот сезон, забив три гола и отдав одну результативную передачу в семи матчах Чемпионшипа за команду Марку Силвы.



К Карвалью существует серьезный интерес со стороны ведущих клубов Европы — и дело не только в отличной игре Фабиу, а также в том, что его контракт с "Фулхэмом" истекает в конце сезона.



У "дачников" практически не остается иного выбора, кроме как продать Карвалью уже в январе — все попытки лондонцев заключить новый контракт со своей восходящей звездой провалились.



Среди претендентов на Карвалью называются "Тоттенхэм", "Саутгемптон", "Бенфика", "Порту", "Реал", "Атлетико", дортмундская "Боруссия", "Лион" и "Монако", однако спортивный директор "Ливерпуля" Майкл Эдвардс уверен, что Фабио достанется его клубу.



