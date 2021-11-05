"Ливерпуль" уверен в покупке Фабиу Карвалью

Фабиу Карвалью "Ливерпуль" уверен в приобретении вингера "Фулхэма" Фабиу Карвалью.

В свое время "Ливерпуль" переманил из "Фулхэма" Харви Эллиотта, а теперь "красные" нацелились на его еще одного большого таланта лондонского клуба.

Как сообщает TEAMtalk в эксклюзивном материале, речь идет о 19-летнем Карвалью, который родился в Португалии, но выступает за сборную Англии на юношеском уровне.

Фабиу очень ярко проводит этот сезон, забив три гола и отдав одну результативную передачу в семи матчах Чемпионшипа за команду Марку Силвы.

К Карвалью существует серьезный интерес со стороны ведущих клубов Европы — и дело не только в отличной игре Фабиу, а также в том, что его контракт с "Фулхэмом" истекает в конце сезона.

У "дачников" практически не остается иного выбора, кроме как продать Карвалью уже в январе — все попытки лондонцев заключить новый контракт со своей восходящей звездой провалились.

Среди претендентов на Карвалью называются "Тоттенхэм", "Саутгемптон", "Бенфика", "Порту", "Реал", "Атлетико", дортмундская "Боруссия", "Лион" и "Монако", однако спортивный директор "Ливерпуля" Майкл Эдвардс уверен, что Фабио достанется его клубу.


Метки видео, Карвалью, Ливерпуль, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 05.11.2021 13:00

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Последние комментарии:




  1. shmanisa 05.11.2021 14:21 # shmanisa
    Не ну раньше портовые путаны хотя бы подбирали отбросы за ггеями или пенсами,а ща откровенный кал хватают. Супер бичи какие то.

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  2. beatles-red 05.11.2021 14:04 # beatles-red
    Челик для лавки, но все равно станет ебырем сити

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  3. liverbro 05.11.2021 13:53 # liverbro
    Снимите уже сруманка со страпона,а то верещит всё время какуюто хрень

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  4. electric 05.11.2021 13:53 # electric
    КНЯЗЬ???

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  5. sausage 05.11.2021 13:43 # sausage
    Пенсы заплакали, вспоминая Хаверца, Зиеша и Лукаку.

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  6. largo-winch 05.11.2021 13:36 # largo-winch
    не успел перейти, а уже подорвал всю нечисть фапли.

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  7. makeewadim 05.11.2021 13:27 # makeewadim
    Юный Нани)

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  8. true-manc 05.11.2021 13:22 # true-manc
    никчемный бездарный защеканец - самое то для портового борделя, будет новым сосалахом.

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  9. tursa 05.11.2021 13:21 # tursa
    Идет омоложение команды, еще беллингема возьмут и уже состав обновленный

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  10. lfclegenda 05.11.2021 13:14 # lfclegenda
    За 2 ляма купили Эллиота который в рот выебал Сити вместе с их 100миллионым грилишом...

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  11. thegodfather 05.11.2021 13:01 # thegodfather
    очередной топовый трансфер залухуя из лучших клубов мира. Только так.

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