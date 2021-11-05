Конте не получит никого из игроков "Интера" в январе
Спортивный директор "Интера" Пьеро Аузилио заявил, что его клуб не продаст никого из своих игроков главному тренеру "Тоттенхэма" Антонио Конте в зимнее трансферное окно.
В прошлом сезоне Конте привел "Интер" к долгожданному титулу Серии А, но, не поладив с руководством клуба, покинул "Сан-Сиро", а на текущей неделе вернулся к тренерской работе благодаря "Тоттенхэму".
Согласно слухам, Антонио хочет уже в январе воссоединиться со своими бывшими по "Интеру" в лице Алессандро Бастони, Николы Бареллы, Стефана Де Врея и Марцело Брозовича, однако Аузилио это исключает.
"Я не переживаю насчет интереса Антонио Конте к нашим игрокам. Мы не будем рассматривать уход кого-либо из игроков в январе", — сообщил Аузилио Sky Italia.
05.11.2021 12:00
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Игроки интера калл) Даже у ттх счас состав выше
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Ага ага, Бареллу как миленькие отдадите, 50 лямов заплатим и ещё ленточкой завяжите.
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