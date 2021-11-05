20-секундный звонок Фергюсона убедил Роналду вернуться в МЮ

Легенда "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон убедил нападающего Криштиану Роналду вернуться на "Олд Траффорд" после всего 20 секунд разговора по телефону.

Минувшим летом "Манчестер Сити" был близок к покупке Роналду за 25 миллионов фунтов. "Горожане" уже практически договорились с "Ювентусом" и агентом игрока Жорже Мендешем.



Однако такая активность соседей заставила "Юнайтед" срочно вступить в борьбу за Криштиану. Своему бывшему подопечному лично позвонил сэр Алекс.



Как утверждает Daily Star в эксклюзивном материале, Роналду и Фергюсон пообщались только 20 секунд. Сэр Алекс сказал 36-летнему португальцу "не переходи в "Сити", а затем повесил трубку. Остальное было уже формальностью.



Спустя считанные дни Роналду заключил двухлетний контракт с "Юнайтед" и стал самым высокооплачиваемым игроком Премьер-Лиги всех времен.