20-секундный звонок Фергюсона убедил Роналду вернуться в МЮ

Криштиану Роналду и сэр Алекс Фергюсон Легенда "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон убедил нападающего Криштиану Роналду вернуться на "Олд Траффорд" после всего 20 секунд разговора по телефону.

Минувшим летом "Манчестер Сити" был близок к покупке Роналду за 25 миллионов фунтов. "Горожане" уже практически договорились с "Ювентусом" и агентом игрока Жорже Мендешем.

Однако такая активность соседей заставила "Юнайтед" срочно вступить в борьбу за Криштиану. Своему бывшему подопечному лично позвонил сэр Алекс.

Как утверждает Daily Star в эксклюзивном материале, Роналду и Фергюсон пообщались только 20 секунд. Сэр Алекс сказал 36-летнему португальцу "не переходи в "Сити", а затем повесил трубку. Остальное было уже формальностью.

Спустя считанные дни Роналду заключил двухлетний контракт с "Юнайтед" и стал самым высокооплачиваемым игроком Премьер-Лиги всех времен.


Метки Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Роналду, Фергюсон

Автор mihajlo   

Дата 05.11.2021 11:00

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  1. lfclegenda 05.11.2021 11:40 # lfclegenda
    По сути этим трансфером МЮ помог Ливерпулю а не себе, если бы он был в Сити, то сами знаете как тяжело было бы Ливерпулю.. как не крути но Криш добавит в любую команду очей

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  2. ensiferum 05.11.2021 11:32 # ensiferum
    "В МЮ или я всё расскажу", - заявил Сэр Алекс.

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  3. hunter022 05.11.2021 11:05 # hunter022
    Умеет ротировать на расстоянии

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