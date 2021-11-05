Маттеус считает переход Санчо в "Юнайтед" ошибкой

Легенда немецкого футбола Лотар Маттеус заявил, что вингер Джейдон Санчо совершил ошибку, перейдя в "Манчестер Юнайтед".

Минувшим летом "Юнайтед" заплатил 73 миллиона фунтов дортмундской "Боруссии" за Санчо, однако тот пока совершенно не оправдывает ожиданий.



Джейдон до сих пор не совершил ни одного результативного действия за свой новый клуб, перестал проходить в стартовый состав "красных дьяволов", а в четверг остался без вызова в сборную Англии. В связи с этим у Маттеуса есть подозрение, что 21-летний игрок погнался за большими деньгами.



"Вы и сами видите, какие игроки играют за "Манчестер Юнайтед". У них есть Рэшфорд, у них есть Роналду... Это означает, что две позиции из трех впереди заняты, а на третью претендуют три-четыре игрока, включая Санчо".



"Я не знаю, как он тренируется в "Манчестер Юнайтед", но он должен очень упорно трудиться, чтобы сделать этот шаг и попасть в стартовый состав. Сейчас он далек от этого".



"Если посмотреть, сколько минут и сколько матчей он играет в этом сезоне, то можно сказать, что его переход был ошибкой. Возможно, он получает больше денег, но играет меньше матчей", — сообщил Маттеус Sky Sports.