Маттеус считает переход Санчо в "Юнайтед" ошибкой

Джейдон Санчо Легенда немецкого футбола Лотар Маттеус заявил, что вингер Джейдон Санчо совершил ошибку, перейдя в "Манчестер Юнайтед".

Минувшим летом "Юнайтед" заплатил 73 миллиона фунтов дортмундской "Боруссии" за Санчо, однако тот пока совершенно не оправдывает ожиданий.

Джейдон до сих пор не совершил ни одного результативного действия за свой новый клуб, перестал проходить в стартовый состав "красных дьяволов", а в четверг остался без вызова в сборную Англии. В связи с этим у Маттеуса есть подозрение, что 21-летний игрок погнался за большими деньгами.

"Вы и сами видите, какие игроки играют за "Манчестер Юнайтед". У них есть Рэшфорд, у них есть Роналду... Это означает, что две позиции из трех впереди заняты, а на третью претендуют три-четыре игрока, включая Санчо".

"Я не знаю, как он тренируется в "Манчестер Юнайтед", но он должен очень упорно трудиться, чтобы сделать этот шаг и попасть в стартовый состав. Сейчас он далек от этого".

"Если посмотреть, сколько минут и сколько матчей он играет в этом сезоне, то можно сказать, что его переход был ошибкой. Возможно, он получает больше денег, но играет меньше матчей", — сообщил Маттеус Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Маттеус, Санчо

Автор mihajlo   

Дата 05.11.2021 10:00

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Последние комментарии:




  1. easports 05.11.2021 11:16 # easports
    как будто купили чтобы другим не достался. при молодых Рэше и Гринвуде они покупают супердорого еще одного вингера, когда у них ЦН на двоих 72 года и уходящий Погба со старым Матичем и бревном Мактоминеем в ПЗЩ. вообще логика хз где их оставила.

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  2. vals1702 05.11.2021 10:55 # vals1702
    знал куда шел. теперь будет как Бек пробовать вырваться )

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  3. lfclegenda 05.11.2021 10:52 # lfclegenda
    Ошибка в первую очередь клуба, а не игрока.. Бундеслига слабее Апл и уровень игры соответственно..

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  4. chelsiukpro 05.11.2021 10:48 # chelsiukpro
    Санчо бизнес кар - меньше играешь меньше травм и больше денег

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  5. tursa 05.11.2021 10:09 # tursa
    агент 007, а мог бы выпросить трансфер в ливерпуль и сейчас бы ассистил жоте и салаху

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