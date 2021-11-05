Томиясу: "Думал, перейду в "Тоттенхэм"
Защитник "Арсенала" Такехиро Томиясу признался, что ожидал перейти в другой клуб Премьер-Лиги.
Минувшим летом, и "Арсенал", и "Тоттенхэм" находились в поисках нового правого защитника. "Канонирам" требовалась замена Эктору Беллерину, "шпорам" — Сержу Орье.
По словам Томиясу, он ожидал присоединиться именно к "Тоттенхэму", однако "шпоры" предпочли ему Эмерсона Рояла из "Барселона", и этим сразу же воспользовался "Арсенал", подхватив 22-летнего японца.
"Я думал, что не смогу перейти в "Арсенал".
"Я думал, что перейду в "Тоттенхэм", но в заключительный день трансферного окна сделка сорвалась. Тогда "Арсенал" спросил меня насчет перехода к ним, и я немедленно согласился", — сообщил Томиясу DAZN.
Добавим, Томиясу обошелся "Арсеналу" в 16 миллионов фунтов. Экс-игрок "Болоньи" великолепно вписался в команду Микеля Артеты, сыграв уже семь матчей в Премьер-Лиге.
05.11.2021 09:00
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Хорошо, что не перешёл, стеклянный
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Чувак надеялся на переход в стан шпор, а в итоге пришлось согласиться на трансфер в никчемный гейклуб аснл.
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Кто это?
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