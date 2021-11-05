Томиясу: "Думал, перейду в "Тоттенхэм"

Защитник "Арсенала" Такехиро Томиясу признался, что ожидал перейти в другой клуб Премьер-Лиги.

Минувшим летом, и "Арсенал", и "Тоттенхэм" находились в поисках нового правого защитника. "Канонирам" требовалась замена Эктору Беллерину, "шпорам" — Сержу Орье.



По словам Томиясу, он ожидал присоединиться именно к "Тоттенхэму", однако "шпоры" предпочли ему Эмерсона Рояла из "Барселона", и этим сразу же воспользовался "Арсенал", подхватив 22-летнего японца.



"Я думал, что не смогу перейти в "Арсенал".



"Я думал, что перейду в "Тоттенхэм", но в заключительный день трансферного окна сделка сорвалась. Тогда "Арсенал" спросил меня насчет перехода к ним, и я немедленно согласился", — сообщил Томиясу DAZN.



Добавим, Томиясу обошелся "Арсеналу" в 16 миллионов фунтов. Экс-игрок "Болоньи" великолепно вписался в команду Микеля Артеты, сыграв уже семь матчей в Премьер-Лиге.