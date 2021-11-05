Томиясу: "Думал, перейду в "Тоттенхэм"

Такехиро Томиясу Защитник "Арсенала" Такехиро Томиясу признался, что ожидал перейти в другой клуб Премьер-Лиги.

Минувшим летом, и "Арсенал", и "Тоттенхэм" находились в поисках нового правого защитника. "Канонирам" требовалась замена Эктору Беллерину, "шпорам" — Сержу Орье.

По словам Томиясу, он ожидал присоединиться именно к "Тоттенхэму", однако "шпоры" предпочли ему Эмерсона Рояла из "Барселона", и этим сразу же воспользовался "Арсенал", подхватив 22-летнего японца.

"Я думал, что не смогу перейти в "Арсенал".

"Я думал, что перейду в "Тоттенхэм", но в заключительный день трансферного окна сделка сорвалась. Тогда "Арсенал" спросил меня насчет перехода к ним, и я немедленно согласился", — сообщил Томиясу DAZN.

Добавим, Томиясу обошелся "Арсеналу" в 16 миллионов фунтов. Экс-игрок "Болоньи" великолепно вписался в команду Микеля Артеты, сыграв уже семь матчей в Премьер-Лиге.


Метки Арсенал, Томиясу, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 05.11.2021 09:00

Количество просмотров Просмотров: 1094

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  1. vagifspurs 05.11.2021 10:35 # vagifspurs
    Хорошо, что не перешёл, стеклянный

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  2. chelsea88 05.11.2021 09:53 # chelsea88
    Чувак надеялся на переход в стан шпор, а в итоге пришлось согласиться на трансфер в никчемный гейклуб аснл.

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  3. jirrort 05.11.2021 09:10 # jirrort
    Кто это?

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