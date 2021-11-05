Эдди Хау согласился возглавить "Ньюкасл"

Эдди Хау дал принципиальное согласие стать главным тренером "Ньюкасла".

"Ньюкасл" находится в поисках нового рулевого с 20 октября, когда клуб с "Сент-Джеймс Парк" указал на дверь Стиву Брюсу.



В качестве своего приоритетного кандидата на замену уволенному Брюсу "Ньюкасл" избрал Унаи Эмери. Согласно слухам, "сороки" были настолько уверены в назначении наставника "Вильярреала", что отменили все прочие собеседования.



Эмери, как известно, решил остаться в "Вильярреале", и тогда "Ньюкасл" обратился к своему запасному варианту в лице Хау.



Как стало известно The Guardian, сторонам еще предстоит уладить ряд деталей, однако Эдди уже дал согласие заключить контракт до 2024 года.