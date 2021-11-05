Эдди Хау согласился возглавить "Ньюкасл"

Эдди Хау Эдди Хау дал принципиальное согласие стать главным тренером "Ньюкасла".

"Ньюкасл" находится в поисках нового рулевого с 20 октября, когда клуб с "Сент-Джеймс Парк" указал на дверь Стиву Брюсу.

В качестве своего приоритетного кандидата на замену уволенному Брюсу "Ньюкасл" избрал Унаи Эмери. Согласно слухам, "сороки" были настолько уверены в назначении наставника "Вильярреала", что отменили все прочие собеседования.

Эмери, как известно, решил остаться в "Вильярреале", и тогда "Ньюкасл" обратился к своему запасному варианту в лице Хау.

Как стало известно The Guardian, сторонам еще предстоит уладить ряд деталей, однако Эдди уже дал согласие заключить контракт до 2024 года.


Метки Ньюкасл, тренеры, Хау

Автор mihajlo   

Дата 05.11.2021 08:00

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