"Лестер" не смог победить "Спартак"

"Лестер" был вынужден довольствоваться ничейным результатом в домашнем противостоянии со "Спартаком" в Лиге Европы (1:1).

И хотя хозяева "Кинг Пауэр" доминировали в игре, счет открыл их соперник. Это сделал на 51-й минуте экс-вингер "Челси" Виктор Мосес, неотразимо пробив головой.



"Лисы" добавили и спустя считанные минуты Даниэль Амарти головой восстановил равновесие — 1:1.



Этот счет уже не изменился, хотя у "Лестера" были все шансы вырвать победу. На 75-й минуте осечку при исполнении пенальти допустил Джейми Варди, не сумев пробить голкипера "Спартака".



После этого матча "Лестер" опустился на третье место в Группе C. В одном очке впереди "Легия", в двух — "Наполи".



"Лестер" (Англия) — "Спартак" (Россия) — 1:1 (0:0)



Голы: Амарти 58 — Мосес 51.



"Лестер": Шмейхель, Амарти, Эванс, Сеюнджю, Кастань, Сумаре (Дьюсбери-Холл 83), Перес (Ндиди 58), Тилеманс, Бертран (Лукман 58), Дака (Варди 71), Ихеаначо.