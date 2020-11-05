Конте дебютировал в "Тоттенхэме" с победы
Антонио Конте дебютировал на тренерском мостике "Тоттенхэма" с победы 3:2 над "Витессом" в Лиге Конференций.
Воодушевленные приходом Конте и поддержкой своих трибун "шпоры" уже в первые полчаса сделали счет 3:0 в свою пользу.
Правда, еще до перерыва Якоб Расмуссен исправился за автогол, а Матуш Беро сократил разницу в счете до минимума.
Во втором тайме голов забито не было, однако три красных карточки говорят о том, что недостатка драмы игра не испытывала.
Благодаря этой победе "Тоттенхэм" опередил "Витесс" вышел на второе место в Группе G.
"Тоттенхэм" (Англия) — "Витесс" (Голландия) — 3:2 (3:2)
Голы: Сон 14, Моура 22, Расмуссен 28 (авт) — Расмуссен 32, Беро 39.
"Тоттенхэм": Льорис, Роял, Дайер, Ромеро, Дэвис, Регилон, Скипп (Уинкс 73), Хейбьерг (Ло Чельсо 87), Моура (Санчес 73), Сон (Ндомбеле 72), Кейн.
Удаления: Ромеро 59 — Духи 80, Шуберт 84.
05.11.2021 06:15
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3 мяча забили и бросили играть - петухи такие петухи
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Оперативно дон.
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нашёл свой турнир.
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