Конте дебютировал в "Тоттенхэме" с победы

Харри Кейн и Антонио Конте Антонио Конте дебютировал на тренерском мостике "Тоттенхэма" с победы 3:2 над "Витессом" в Лиге Конференций.

Воодушевленные приходом Конте и поддержкой своих трибун "шпоры" уже в первые полчаса сделали счет 3:0 в свою пользу.

Правда, еще до перерыва Якоб Расмуссен исправился за автогол, а Матуш Беро сократил разницу в счете до минимума.

Во втором тайме голов забито не было, однако три красных карточки говорят о том, что недостатка драмы игра не испытывала.

Благодаря этой победе "Тоттенхэм" опередил "Витесс" вышел на второе место в Группе G.

"Тоттенхэм" (Англия) — "Витесс" (Голландия) — 3:2 (3:2)

Голы: Сон 14, Моура 22, Расмуссен 28 (авт) — Расмуссен 32, Беро 39.

"Тоттенхэм": Льорис, Роял, Дайер, Ромеро, Дэвис, Регилон, Скипп (Уинкс 73), Хейбьерг (Ло Чельсо 87), Моура (Санчес 73), Сон (Ндомбеле 72), Кейн.

Удаления: Ромеро 59 — Духи 80, Шуберт 84.


Метки Витесс, Лига Конференций, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 05.11.2021 06:15

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  1. apl-nash 05.11.2021 07:49 # apl-nash
    3 мяча забили и бросили играть - петухи такие петухи

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  2. chebrec 05.11.2021 07:35 # chebrec
    Оперативно дон.

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  3. naby-keita 05.11.2021 07:22 # naby-keita
    нашёл свой турнир.

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