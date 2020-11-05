Конте дебютировал в "Тоттенхэме" с победы

Антонио Конте дебютировал на тренерском мостике "Тоттенхэма" с победы 3:2 над "Витессом" в Лиге Конференций.

Воодушевленные приходом Конте и поддержкой своих трибун "шпоры" уже в первые полчаса сделали счет 3:0 в свою пользу.



Правда, еще до перерыва Якоб Расмуссен исправился за автогол, а Матуш Беро сократил разницу в счете до минимума.



Во втором тайме голов забито не было, однако три красных карточки говорят о том, что недостатка драмы игра не испытывала.



Благодаря этой победе "Тоттенхэм" опередил "Витесс" вышел на второе место в Группе G.



"Тоттенхэм" (Англия) — "Витесс" (Голландия) — 3:2 (3:2)



Голы: Сон 14, Моура 22, Расмуссен 28 (авт) — Расмуссен 32, Беро 39.



"Тоттенхэм": Льорис, Роял, Дайер, Ромеро, Дэвис, Регилон, Скипп (Уинкс 73), Хейбьерг (Ло Чельсо 87), Моура (Санчес 73), Сон (Ндомбеле 72), Кейн.



Удаления: Ромеро 59 — Духи 80, Шуберт 84.