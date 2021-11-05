"Тоттенхэм" и Конте: шанс, который нельзя упускать

Предлагаем вашему вниманию рассказ о новоиспеченном наставнике "Тоттенхэма" Антонио Конте, который пришел на место Нуну Эшпириту Санту и теперь попытается устроить перезагрузку в лондонском клубе.

Точкой невозврата для Эшпириту Санту стал субботний поединок с "Манчестер Юнайтед" и замена Лукаса Моуры на Стивена Бергвейна в начале второго тайма.



"Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" давно не показывал такого гулкого неодобрения решению своего тренера. Моура был одним из лучших игроков в составе "шпор", и эта рокировка действительно удивляла. Но вряд ли бразилец мог серьезно повлиять на игру команды, останься он в поле. В атаке "Тоттенхэм" выглядел обреченным на "ноль", а болельщикам просто нужен был повод, чтобы поставить оценку работе тренера. И даже больше — оценку работы руководства, которое этого тренера назначило.



Эшпириту Санту не был подходящим тренером для "Тоттенхэма" изначально. И дело даже не в стиле игры, выглядящим еще более пассивной версией футбола его предшественника. Нуну был даже не пятой опцией для "Тоттенхэма", которому понадобилось 72 дня на то, чтобы найти преемника для Жозе Моуриньо. Его имя не было в изначально списке кандидатов. Экс-менеджера "Вулверхэмптона" назначили в отчаянии, разойдясь с более приоритетными опциями. До старта предсезонного период оставалась пару недель, и кому-то нужно было встречать игроков из отпуска.



Когда тренер начинает в такой позиции, шансов преуспеть у него почти нет. Завладеть вниманием игроков не помогал и характер Нуну, которому не хватало харизмы большого тренера. Стиль футбола был фактором, хотя даже большей вред нанесла неопределенность португальца, который не решался следовать своим убеждениям. Ситуация почти обязывала "Тоттенхэм" перейти на игру в три центральных защитника, что было свойственно "волкам" Нуну, но португалец этого не делал. Похоже, тренер боялся, что будет выглядеть слишком оборонительным в глазах болельщиков, уже имевших предубеждения.



То же самое касалось и выбора состава. После матча с "Кристал Пэлас", в котором Нуну сыграл по схеме 4-3-3 с тремя опорниками и получил 0:3, он стал все более неуверенным в своем выборе. Наставник "Тоттенхэма" выбрал худший вариант — стал использовать оборонительную тактику с большим количеством атакующих игроков на поле. Никакой надежности в обороне, никакой легкости в атаке. "Тоттенхэм" проиграл половину матчей, в четырех из пяти поражений пропуская по три мяча. В то же время его победы выглядели выстраданными, за исключением разве что успеха на поле "Ньюкасла". Футболисты явно стали смотреть на Нуну, как на временного тренера, и руководство решило исправлять ситуацию уже после 10 туров.



***



Летом Даниэль Леви делегировал футбольные полномочия экс-директору "Ювентуса" Фабио Паратичи. Итальянец сразу же взялся за приглашение знакомого ему по Турину Антонио Конте, и тот был близок, что принять "Тоттенхэм" в июне. Конте отказался в последний момент. По его словам, он был все еще эмоционально связан с "Интером". Но, скорее всего, причиной было отсутствие гарантий, связанных с инвестициями в состав и влиянием главного тренера на трансферы. То, что такой требовательный специалист, как Антонио, вообще был готов связаться с "Тоттенхэмом", удивляло больше его финального отказа.



И все же спустя пять месяцев "шпоры" назначили одного из лучших тренеров мира — и точно лучшего среди тех, кто находится без работы. Неделю назад Конте выражал готовность принять "Манчестер Юнайтед", но оказался в "Тоттенхэме" — по иронии, в этом помогло поражение лондонцев от команды Оле Гуннара Сульшера.



В трех последних клубах Конте становился чемпионом страны, что кажется недостижимым для "Тоттенхэма", выступающего в Лиге Конференций. Предыдущие клубы итальянца обладали достаточными ресурсами для того, чтобы собирать чемпионские команды, чего не сказать о "Тоттенхэме", тратящим деньги в соответствии со своей пятой-седьмой позицией в Премьер-Лиге. "Манчестер Сити", "Челси" и "Ливерпуль" сильно оторвались от остальных команд, и с такой конкуренцией Конте еще не сталкивался. Учитывая возможности "Манчестер Юнайтед", даже попадание в топ-4 сейчас станет достижением.



Вероятно, Конте берется за эту работу из-за присутствия в клубе Паратичи. Они вместе работали в "Ювентусе", когда Фабио еще был помощником генерального директора Беппе Маротты. Вспоминая о том, как развивалась история Конте с "Челси", можно допустить важность наличия в менеджменте своего человека. Маротта затем работал с Конте в "Интере" и обеспечивал тому инструменты для завоевания "Скудетто". Если Леви действительно отдает футбольным полномочия Паратичи и обещает инвестиции в состав, интерес Конте объясним. Более того, уже сейчас в "Тоттенхэме" есть игроки, который легко представить в традиционной для Конте схеме с вингбеками.



Также Конте является очень амбициозным тренером, а "Тоттенхэм", который не умеет выигрывать трофеи, будет для него большим вызовом. В Премьер-Лиге мощная конкуренция, и Конте в прямом противостоянии может доказать свое превосходство над Пепом Гвардолой, Юргеном Клоппом и Томасом Тухелем, работая при это в клубе поменьше. Есть и более приземленные аргументы: например, зарплата в 15 миллионов фунтов и возможность вернуться в Лондон.



Параллели с назначением Жозе Моуриньо напрашиваются, как и параллели между двумя тренерами в принципе. "Тоттенхэм" снова хочет серьезную фигуру, которая подчеркнет то, что "шпоры" не выходят из большой игры, и станет мотивационным сигналом для игроков. С Моуриньо вышло не так, как хотелось, но у Конте есть преимущества. Во-первых, он, в отличие от Жозе, находится на пике тренерской карьеры. Во-вторых, у него будет поддержка своего человека на должности спортивного директора. В-третьих, "Тоттенхэм" летом подписал нескольких игроков — в первую очередь, Кристиана Ромеро — которые могут помочь тренеру провести перезагрузку команды.



Возможно, если Кейн еще не определился со своим будущем, новый тренер также сможет вернуть ему интерес к игре за "Тоттенхэм". При всех недостатках состава, Конте имеет в распоряжении двух нападающих мирового уровня, телепатически понимающих друг друга.



Какие цели реально ставит перед собой клуб? "Тоттенхэм" станет сильнее, очевидно. Но можно ли требовать от него попадания в топ-4 уже в этом сезоне? Период Жозе Моуриньо завершился плохо, но его результаты не были однозначными, учитывая, насколько слабую команду он принимал по факту. "Тоттенхэм" набрал 27 очков в 25 последних матчах перед назначением Моуриньо, что было не спадом в форме, а глубоким закатом команды Маурисио Почеттино.



Сейчас показатели лучше, но не существенно (42 очка в последних 30 матчах), и Конте принимает команду, которая уже давно не соответствует тем стандартам, по которым ее хотят оценивать фаны. От Антонио получат быстрый эффект, но проблемы могут возникнут на длинной дистанции. Особенно, если окажется, что руководство "Тоттенхэма" не готово выполнять данные обещания. Те, кто помнят второй сезон Конте в "Челси", знают: в демонстрации своего недовольства он может идти дальше Моуриньо.



Риски есть всегда, но клуб, выступающий в Лиге Конференций, не может отказать себе в шансе работать с Антонио Конте.



Иван Громиков специально для FAPL.ru