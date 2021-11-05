Салиба определился с клубом на следующий сезон

Защитник Вильям Салиба хочет играть за "Арсенал" в следующем сезоне.

Салиба до сих пор не дебютировал за лондонский клуб, который приобрел его у "Сент-Этьена" за 27 миллионов фунтов еще в 2019 году.



Сейчас Вильям вновь находится в аренде и до конца сезона будет выступать за "Марсель". К слову, там 20-летний француз выглядит весьма уверенно и получает хорошую прессу.



Несмотря на то, что сейчас "Марсель" занимает третье место в Лиге 1 и имеет реальные шансы пробиться в Лигу Чемпионов, Салиба планирует оставить "Велодром" следующим летом.



Свое долгосрочное будущее Салиба связывает именно с "Арсеналом", утверждает Football.London. Изначальные же сомнения главного тренера "канониров" Микеля Артеты насчет Вильяма были связаны не с мастерством, а с дисциплиной — Маттео Гендузи и Месут Озил оказались лишними именно из-за этого.