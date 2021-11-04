Чалоба связал свое будущее с "Челси" до 2026 года
Защитник "Челси" Трево Чалоба заключил со своим родным клубом новый контракт до 2026 года.
22-летний Чалоба неожиданно ворвался в планы главного тренера "синих" Томаса Тухеля в этом сезоне и за свой шанс ухватился обеими руками.
В этом сезоне Трево, находящийся в системе лондонского клуба с восьми лет, сыграл 10 матчей и забил два гола.
Предыдущий контракт Чалобы истекал в 2023 году, однако своим прогрессом Трево заслужил три дополнительных года и прибавку к зарплате.
04.11.2021 23:00
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Последние комментарии:
Нонейм какой
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Трево Чалоба является лучшим центральным защитником топ 5 лиг Европы в этом сезоне по рейтингу Whoscored (7,56)
Пздц что же будет дальше.
ИМПЕРАТОРСКАЯ академия!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Такое же 4мо как и безмозг
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вандейки отступают на второй план
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