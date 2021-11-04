Чалоба связал свое будущее с "Челси" до 2026 года

Защитник "Челси" Трево Чалоба заключил со своим родным клубом новый контракт до 2026 года.

22-летний Чалоба неожиданно ворвался в планы главного тренера "синих" Томаса Тухеля в этом сезоне и за свой шанс ухватился обеими руками.



В этом сезоне Трево, находящийся в системе лондонского клуба с восьми лет, сыграл 10 матчей и забил два гола.



Предыдущий контракт Чалобы истекал в 2023 году, однако своим прогрессом Трево заслужил три дополнительных года и прибавку к зарплате.