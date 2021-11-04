Чалоба связал свое будущее с "Челси" до 2026 года

Трево Чалоба Защитник "Челси" Трево Чалоба заключил со своим родным клубом новый контракт до 2026 года.

22-летний Чалоба неожиданно ворвался в планы главного тренера "синих" Томаса Тухеля в этом сезоне и за свой шанс ухватился обеими руками.

В этом сезоне Трево, находящийся в системе лондонского клуба с восьми лет, сыграл 10 матчей и забил два гола.

Предыдущий контракт Чалобы истекал в 2023 году, однако своим прогрессом Трево заслужил три дополнительных года и прибавку к зарплате.


Метки контракты, Чалоба, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.11.2021 23:00

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Последние комментарии:




  1. chr1s8rown 04.11.2021 23:33 # chr1s8rown
    Нонейм какой

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  2. jirrort 04.11.2021 23:22 # jirrort
    Трево Чалоба является лучшим центральным защитником топ 5 лиг Европы в этом сезоне по рейтингу Whoscored (7,56)


    Пздц что же будет дальше.
    ИМПЕРАТОРСКАЯ академия!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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  3. dungeon-master 04.11.2021 23:20 # dungeon-master
    Такое же 4мо как и безмозг

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  4. gio 04.11.2021 23:14 # gio
    вандейки отступают на второй план

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