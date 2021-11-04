"Вест Хэм" упустил победу в 1,000-м матче Мойеса

Саид Бенрахма Дэвид Мойес не смог отпраздновать победу в своем 1,000-м матче за тренерскую карьеру — его "Вест Хэм" сыграл с "Генком" только вничью.

"Молотобойцы" пропустили уже на четвертой минуте, когда счет в матче открыл полузащитник "Генка" Джозеф Пэйнтсил.

Дубль Саида Бенхрамы во втором тайме позволил "Вест Хэму" взято судьбу матча под контроль, однако на 87-й минуте Томаш Соучек поразил головой собственные ворота — 2:2.

Таким образом, "Вест Хэм" упустил победу и отложил вопрос о выходе в плей-офф, но все равно остается уверенным лидером своей группы.

"Генк" (Бельгия) — "Вест Хэм" (Англия) — 2:2 (1:0)

Голы: Пэйнтсил 4, Соучек 87 (авт) — Бенрахма 59, 82.

"Вест Хэм": Ареоля, Крессуэлл, Доусон, Цоуфал, Лансини (Крал 85), Райс, Нобл (Соучек 58), Масуаку (Форнальс 58), Антонио (Боуэн 58), Бенрахма.


Метки Вест Хэм, Генк, Лига Европы

Автор mihajlo   

Дата 04.11.2021 22:50

Количество просмотров Просмотров: 446

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  1. gandalf 04.11.2021 23:20 # gandalf
    https://twitter.com/GrXRlx3swDhQSya/status/1456245683116298250?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1456245683116298250%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&;ref_url=https%3A%2F%2Fwww.sports.ru%2Ftribuna%2Fblogs%2Ffredthered%2F2982678.html



    аххахахах лысая чепуха комплексует перед Богом футбола

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  2. sausage 04.11.2021 23:09 # sausage
    Чё там Конте, на Лигу конференций сразу нацелился?) Ну чё, хоть что-то со шпорами выиграть, пока не попёрли.

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  3. true-manc 04.11.2021 22:55 # true-manc
    скузня - это биомусор!!!

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  4. true-manc 04.11.2021 22:55 # true-manc
    КОРОЛИ будут на троне!!!

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