"Вест Хэм" упустил победу в 1,000-м матче Мойеса

Дэвид Мойес не смог отпраздновать победу в своем 1,000-м матче за тренерскую карьеру — его "Вест Хэм" сыграл с "Генком" только вничью.

"Молотобойцы" пропустили уже на четвертой минуте, когда счет в матче открыл полузащитник "Генка" Джозеф Пэйнтсил.



Дубль Саида Бенхрамы во втором тайме позволил "Вест Хэму" взято судьбу матча под контроль, однако на 87-й минуте Томаш Соучек поразил головой собственные ворота — 2:2.



Таким образом, "Вест Хэм" упустил победу и отложил вопрос о выходе в плей-офф, но все равно остается уверенным лидером своей группы.



"Генк" (Бельгия) — "Вест Хэм" (Англия) — 2:2 (1:0)



Голы: Пэйнтсил 4, Соучек 87 (авт) — Бенрахма 59, 82.



"Вест Хэм": Ареоля, Крессуэлл, Доусон, Цоуфал, Лансини (Крал 85), Райс, Нобл (Соучек 58), Масуаку (Форнальс 58), Антонио (Боуэн 58), Бенрахма.