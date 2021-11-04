Фердинанд считает, что Жоржиньо не заслуживает "Золотого мяча"
Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд признался, что шокирован призывами отдать "Золотой мяч" полузащитнику "Челси" Жоржиньо.
Жоржиньо считается одним из фаворитов на самую престижную индивидуальную награду в футболе после того, как выиграл Лигу Чемпионов с "Челси" и Евро-2020 со сборной Италии.
Однако Фердинанд считает, что Жоржиньо даже в своем клубе не является лучшим. Рио не может поверить, что кто-то реально сравнивает 29-летнего итальянца с суперзвездами вроде Мохамеда Салаха, Лионеля Месси или Роберта Левандовски.
"Я поражен разговорами о том, что "Золотой мяч" должен достаться Жоржиньо. Он не лучший игрок в "Челси", он не является твердым игроком основы и в сборной Италии".
"Не поймите меня неправильно — он очень хороший игрок, и я не пытаюсь проявить неуважение, но я не представляю, как можно поставить его в один ряд с Левандовски, Месси и Салахом, учитывая демонстрируемый этими парнями уровень".
"Если посмотреть на путь "Челси" к трофею Лиги Чемпионов, то Канте был лучшим игроком в пяти из шести последних матчей. Так что я поражен".
"Да, я понимаю, что он выиграл два больших трофея, но когда вы ставите его в один ряд с такими игрокам, это, на мой взгляд, лишено смысла", — сообщил Фердинанд в эфире BT Sport.
04.11.2021 22:00
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