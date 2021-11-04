Шерингем уверен, что Конте может выиграть трофей уже в этом сезоне

Антонио Конте Бывший наставник "Тоттенхэма" Тедди Шерингем уверен, что Антонио Конте может прервать бестрофейную серию своего нового клуба уже в этом сезоне.

На этой неделе "Тоттенхэм" не только сменил главного тренера, назначив Конте вместо Нуну Эшпириту Санту, но и отметил 5,000 дней с момента завоевания своего последнего трофея.

Однако у Шерингема большие ожидания в отношении Конте. Тедди считает, что проще всего Антонио было бы выиграть Лигу Конференций.

"Я вполне допускаю, что они выиграют трофей в этом сезоне".

"У них есть все шансы выиграть Лигу Конференций, там их единственный конкурент — это "Рома". У "Тоттенхэма" много работы в этом соревновании, и их положение в группе оставляет желать лучшего. Однако у них более чем достаточно матчей, чтобы набрать необходимые очки сильным составом и выйти в плей-офф".

"С правильным человеком у руля они смогут выиграть Лигу Конференций, если по-настоящему настроятся на это. Им не нужно давать передышку игрокам, и этот путь в Лигу Европы проще, чем через лигу".

"Тоттенхэм" — огромный клуб с отличной инфраструктурой и талантливыми игроками, и они только в пяти очках от топ-4. Зона Лиги Чемпионов в их досягаемости, если они смогут выдать серию хороших результатов".

"Глядя на их расписание, я вижу хороший отрезок матчей впереди. Это отличное время для нового тренера, учитывая следующие затем большие матчи и четвертьфинал Кубка Лиги против "Вест Хэма".

"Если Конте и гарантирует что-либо, то это опыт побед. У него будут отличные отношения с Даниэлем Леви до тех пор, пока команда побеждает. В то же время я уверен, он потребует приобретений".

"Большинство клубов, которые он тренировал, тратили деньги. Если так будет и здесь, можно ожидать, что Конте выполнит свою часть сделки — выиграть трофеи. Нет ничего, в чем "Тоттенхэм" сейчас нуждался бы сильнее, чем выиграть трофей", — сообщил Шерингем talkSPORT.


Метки Конте, Тоттенхэм, Шерингем

Автор mihajlo   

Дата 04.11.2021 21:00

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Последние комментарии:




  1. high-malvern 04.11.2021 21:21 # high-malvern
    А когда Тэдди Шерингем успел Тоттенхэм потренировать?

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  2. hunter022 04.11.2021 21:15 # hunter022
    Лигу конференций разве что если с команда Маура вылетит

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