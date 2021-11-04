Шерингем уверен, что Конте может выиграть трофей уже в этом сезоне

Бывший наставник "Тоттенхэма" Тедди Шерингем уверен, что Антонио Конте может прервать бестрофейную серию своего нового клуба уже в этом сезоне.

На этой неделе "Тоттенхэм" не только сменил главного тренера, назначив Конте вместо Нуну Эшпириту Санту, но и отметил 5,000 дней с момента завоевания своего последнего трофея.



Однако у Шерингема большие ожидания в отношении Конте. Тедди считает, что проще всего Антонио было бы выиграть Лигу Конференций.



"Я вполне допускаю, что они выиграют трофей в этом сезоне".



"У них есть все шансы выиграть Лигу Конференций, там их единственный конкурент — это "Рома". У "Тоттенхэма" много работы в этом соревновании, и их положение в группе оставляет желать лучшего. Однако у них более чем достаточно матчей, чтобы набрать необходимые очки сильным составом и выйти в плей-офф".



"С правильным человеком у руля они смогут выиграть Лигу Конференций, если по-настоящему настроятся на это. Им не нужно давать передышку игрокам, и этот путь в Лигу Европы проще, чем через лигу".



"Тоттенхэм" — огромный клуб с отличной инфраструктурой и талантливыми игроками, и они только в пяти очках от топ-4. Зона Лиги Чемпионов в их досягаемости, если они смогут выдать серию хороших результатов".



"Глядя на их расписание, я вижу хороший отрезок матчей впереди. Это отличное время для нового тренера, учитывая следующие затем большие матчи и четвертьфинал Кубка Лиги против "Вест Хэма".



"Если Конте и гарантирует что-либо, то это опыт побед. У него будут отличные отношения с Даниэлем Леви до тех пор, пока команда побеждает. В то же время я уверен, он потребует приобретений".



"Большинство клубов, которые он тренировал, тратили деньги. Если так будет и здесь, можно ожидать, что Конте выполнит свою часть сделки — выиграть трофеи. Нет ничего, в чем "Тоттенхэм" сейчас нуждался бы сильнее, чем выиграть трофей", — сообщил Шерингем talkSPORT.