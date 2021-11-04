Райан Мейсон вошел в штаб Конте

Бывший полузащитник "Тоттенхэма" Райан Мейсон вошел в штаб нового главного тренера "шпор" Антонио Конте.

С 2019 года Мейсон трудился в академии "Тоттенхэма", а на заключительные два месяца прошлого сезона, когда Жозе Моуриньо был уволен, принял на себя управление первой командой.



Затем Райан вернулся к своей основной работе в академии, а "шпоры" назначили главным тренером Нуну Эшпириту Санту.



Однако на текущей неделе и Нуну было указано на дверь, а Конте по согласованию с клубом взял 30-летнего англичанина в свой штаб.



В остальном новый тренерский штаб "Тоттенхэма" состоит из людей Конте. Антонио привел сразу трех специалистов по физической подготовке, а также ассистента Кристиана Стеллини и аналитика Джанлуку Конте. Последний приходится братом новоиспеченному рулевому "шпор".