Райан Мейсон вошел в штаб Конте

Райан Мейсон Бывший полузащитник "Тоттенхэма" Райан Мейсон вошел в штаб нового главного тренера "шпор" Антонио Конте.

С 2019 года Мейсон трудился в академии "Тоттенхэма", а на заключительные два месяца прошлого сезона, когда Жозе Моуриньо был уволен, принял на себя управление первой командой.

Затем Райан вернулся к своей основной работе в академии, а "шпоры" назначили главным тренером Нуну Эшпириту Санту.

Однако на текущей неделе и Нуну было указано на дверь, а Конте по согласованию с клубом взял 30-летнего англичанина в свой штаб.

В остальном новый тренерский штаб "Тоттенхэма" состоит из людей Конте. Антонио привел сразу трех специалистов по физической подготовке, а также ассистента Кристиана Стеллини и аналитика Джанлуку Конте. Последний приходится братом новоиспеченному рулевому "шпор".


Метки Конте, Мейсон, Тоттенхэм, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 04.11.2021 20:00

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  1. vagifspurs 04.11.2021 20:35 # vagifspurs
    Рад за Райана, заслужил! Набирайся опыта и лет через 10 уже сам станешь главным тренером Тоттенхэма!

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