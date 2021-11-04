Заха может завершить карьеру в сборной Кот-д'Ивуара

Уилфрид Заха Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха задумался о завершении карьеры в сборной Кот-д'Ивуара.

Отчаявшись получить шанс в сборной Англии, еще в 2017 году Заха решил выступать за сборную своей родины.

К настоящему моменту 28-летний Уилфрид сыграл 21 матч за ивуарийцев, включая лишь три в 2021 году, и забил пять голов.

В последнее время Заха стал откровенно увиливать от исполнения долга перед родиной. На предстоящие матчи "слонов" против Мозамбика и Камеруна Уилфрид и вовсе попросил не вызывать его, чтобы он мог принять решение насчет своей международной карьеры.

"Он заболевал и оставался дома каждый международный перерыв, а в этот раз попросил не вызывать его. Он хочет поразмышлять над своей международной карьерой", — цитирует главного тренера ивуарийцев Патриса Бомеля Daily Mail.


Метки Заха, Кристал Пэлас, сборная Кот-д'Ивуаа

Автор mihajlo   

Дата 04.11.2021 19:00

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