Санчо и Лингард остались без вызова в сборную Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объявил имена 25 игроков, вызванных в национальную команду на заключительные матчи в отборе к ЧМ-2022.

Можно заметить, что относительно предыдущего международного перерыва вызов не получили обосновавшиеся на лавке "Манчестер Юнайтед" вингеры Джейдон Санчо и Джесси Лингард.



А вот их одноклубник Маркус Рэшфорд, недавно вернувшийся в строй после операции на плече, приглашение от Саутгейта заслужил.



Также Саутгейт вернул полузащитника дортмундской "Боруссии" Джуда Беллингема, который не вызывался на матчи против Андорры и Венгрии в прошлом месяце.



Добавим, англичане сыграют против Албании на "Уэмбли" 12 ноября, а завершат отборочную кампанию выездом в Сан-Марино три дня спустя.



Игроки, вызванные в сборную Англии на матчи против Албании и Сан-Марино



Голкиперы: Сэм Джонстон ("Вест Бромвич"), Джордан Пикфорд ("Эвертон"), Аарон Рамсдейл ("Арсенал").



Защитники: Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль"), Бен Чилуэлл, Рис Джеймс (оба — "Челси"), Конор Коуди ("Вулверхэмптон"), Тайрон Мингс ("Астон Вилла"), Харри Магуайр, Люк Шоу (оба — "Манчестер Юнайтед"), Джон Стоунс, Кайл Уолкер (оба — "Манчестер Сити").



Полузащитники: Джуд Беллингем ("Боруссия Дортмунд"), Джордан Хендерсон ("Ливерпуль"), Мейсон Маунт ("Челси"), Калвин Филлипс ("Лидс"), Деклан Райс ("Вест Хэм"), Джеймс Уорд-Проуз ("Саутгемптон").



Нападающие: Тэмми Абрахэм ("Рома"), Фил Фоден ("Манчестер Сити"), Джек Грилиш ("Манчестер Сити"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Букайо Сака ("Арсенал"), Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед"), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити").