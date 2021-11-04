Исак открыт к переезду в Премьер-Лигу
Нападающий "Реал Сосьедад" Александер Исак заявил, что хотел бы попробовать себя в Премьер-Лиге.
Исак забил 17 голов за "Реал Сосьедад" в 34 матчах Ла Лиги прошлого сезона, а затем укрепил свою репутацию хорошей игрой за сборную Швеции на Евро-2020.
Александера связывали с переездом в Премьер-Лигу еще минувшим летом, а главным претендентом на него назывался "Арсенал". Сам 22-летний швед вполне открыт к продолжению карьеры в Англии, однако спешить с этим не собирается.
"В данный момент я в хорошем месте, я очень счастлив здесь, но однажды было бы мило поиграть и в Англии".
"Они располагают шестью или семью крупнейшими клубами в мире, там очень высокий уровень, и однажды я бы рассмотрел вариант с переездом туда".
"Каждый игрок хочет стать наилучшей версией себя и достичь как можно более высокого уровня".
"У меня есть ожидания в отношении себя, я пытаюсь их реализовать, поэтому давайте посмотрим, куда меня приведет этот путь", — сообщил Исак The Independent.
04.11.2021 17:00
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