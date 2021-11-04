Конте получил рабочую визу
Антонио Конте может приступить к исполнению обязанностей главного тренера "Тоттенхэма" после того, как получил рабочую визу.
Несмотря на то, что Конте заключил свой 18-месячный контракт со "шпорами" еще во вторник, сразу взяться за работу Антонио не мог в силу трудового кодекса и визовых ограничений.
Последние два дня Конте лишь обозревал тренировки первой команды, а занятия проводил Райан Мейсон, который на постоянной основе трудится в академии "Тоттенхэма".
Однако в четверг утром, сообщает Evening Standard, итальянский специалист решил визовый вопрос, дождавшись разрешения на работу в Англии.
Таким образом, теперь Конте сможет занять место у бровки на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" во время матча Лиги Конференций против "Витесса" сегодня вечером.
04.11.2021 15:00
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