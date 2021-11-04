Фердинанд объяснил ключевую разницу между МЮ и "Ливерпулем"

Рио Фердинанд Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд объяснил ключевую разницу между "красными дьяволами" и "Ливерпулем".

Накануне "Ливерпуль" в убедительной манере разобрался дома с "Атлетико", одержав победу со счетом 2:0. А сутками ранее "Юнайтед" только в компенсированное время избежал поражения против "Аталанты" (2:2).

Понаблюдав за этими двумя матчами в Лиге Чемпионов, Фердинанд лишь убедился, что в данный момент "Ливерпуль" и "Юнайтед" — это команды разного уровня.

"Думаю, если вы посмотрели этот матч ("Ливерпуля") после матча "Юнайтед" вчера, то это лишь подчеркнет контраст в игре двух команд".

"Одна команда полностью контролирует игру. Они контролируют каждую ситуацию, что возникает на поле. Да, у них отличная серия, они не знают поражений, но важно то, что они контролируют ход матчей, умеют повышать темп и использовать поддержку трибун".

"В то же время вчера мы наблюдали беспорядочную игру. Временами они приближались к тому, чтобы взять игру под свой контроль, но так этого и не сделали", — сообщил Фердинанд в эфире BT Sport.


Метки Ливерпуль, Лига Чемпионов, Манчестер Юнайтед, Фердинанд

Автор mihajlo   

Дата 04.11.2021 14:00

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  1. superperez101 04.11.2021 15:28 # superperez101
    все видели разницу, 5 мячей она на сегодняшний день
    что тут объяснять еще, кому непонятно

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  2. vyrentz 04.11.2021 15:06 # vyrentz
    У одних Тренер, у других клоун

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  3. liver4ever 04.11.2021 14:54 # liver4ever
    Ну Ливерпуль - это один клуб, МЮ - другой!

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  4. slash-lfc 04.11.2021 14:06 # slash-lfc
    дилдодок зае6 ЛФК подлизывать

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