Фердинанд объяснил ключевую разницу между МЮ и "Ливерпулем"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд объяснил ключевую разницу между "красными дьяволами" и "Ливерпулем".

Накануне "Ливерпуль" в убедительной манере разобрался дома с "Атлетико", одержав победу со счетом 2:0. А сутками ранее "Юнайтед" только в компенсированное время избежал поражения против "Аталанты" (2:2).



Понаблюдав за этими двумя матчами в Лиге Чемпионов, Фердинанд лишь убедился, что в данный момент "Ливерпуль" и "Юнайтед" — это команды разного уровня.



"Думаю, если вы посмотрели этот матч ("Ливерпуля") после матча "Юнайтед" вчера, то это лишь подчеркнет контраст в игре двух команд".



"Одна команда полностью контролирует игру. Они контролируют каждую ситуацию, что возникает на поле. Да, у них отличная серия, они не знают поражений, но важно то, что они контролируют ход матчей, умеют повышать темп и использовать поддержку трибун".



"В то же время вчера мы наблюдали беспорядочную игру. Временами они приближались к тому, чтобы взять игру под свой контроль, но так этого и не сделали", — сообщил Фердинанд в эфире BT Sport.