Анонс матчей 4-го тура группового этапа Лиги Европы

В четверг, 4 ноября, "Вест Хэм" и "Лестер" проведут свои поединки в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ГЕНК — ВЕСТ ХЭМ 20:45



"Вест Хэм" прекрасно идет по дистанции, выиграв все три своих первых матча на групповом этапе. В случае еще одной победы "молотобойцы" досрочно выйдут в плей-офф турнира.



Стоит отметить, что этот матч будет 1,000-м в тренерской карьере Дэвида Мойеса, и можно предположить, что игроки "Вест Хэма" захотят преподнести своему наставнику подарок.



- Это будет только второй выезд "Вест Хэма" в Бельгию во всех турнирах. В первом "молотобойцы" победили "Гент" — 0:1 в Кубке победителей кубков в сентябре 1964.



- В этом розыгрыше Лиги Европы "Генк" пропустил четыре гола после стандартов — больше всех. Два из них забил "Вест Хэм".



- "Генк" проиграл все четыре последних домашних матча в еврокубках.



- "Вест Хэм" может оформить две выездные победы подряд в еврокубках впервые с сентября 1999.



- Для Дэвида Мойеса это будет 1,000-й матч в тренерской карьере и 22-й в еврокубках (22 победы, 6 ничьих, 11 поражений).



Защитник "Вест Хэма" Владимир Цоуфал решил проблемы с пахом и готов выйти в старте. Также на появление с первых минут могут рассчитывать Альфонс Ареоля, Мануэль Лансини и Никола Влашич, а вот Мичейл Антонио, вероятно, получит передышку.



ЛЕСТЕР — СПАРТАК 23:00 Онлайн-трансляция



Покер Патсона Дака две недели назад обеспечил "Лестеру" первую победу на групповом этапе Лиги Европы — 3:4 против "Спартака". Пока "лисы" только третьи, но отстают от лидирующей в квартете "Легии" всего на два очка.



Два из трех оставшихся матчей "Лестер" проведет дома, поэтому команде Брендана Роджерса нужно прибавить, чтобы выиграть свою группу.



- "Лестер" впервые примет на своем поле команду из России.



- "Спартак" не знает побед уже в шести выездах в Англию подряд (1 ничья, 5 поражений), хотя до этого, с 1982 по 1995 год, обыграл "Арсенал", "Астон Виллу", "Ливерпуль" и "Блэкберн").



- Предыдущий выезд "Спартака" в Англию обернулся поражением 7:0 от "Ливерпуля" в декабре 2017 — крупнейшим поражением "красно-белых" в еврокубках.



- "Лестер" не выиграл ни одного из двух последних домашних матчей в еврокубках, хотя до этого выиграл семь из восьми на "Кинг Пауэр".



- "Спартак" имеет возможность впервые с декабря 2010-марта 2011 оформить две выездные победы подряд в еврокубках.



- Благодаря своему покеру в Москве Дака стал совместно лучшим бомбардиром "Лестера" в еврокубках (4 гола также у Джейми Варди, Харви Барнса и Рияда Махреза).



"Лестеру" предстоит оценить состояние Джеймса Мэддисона и Харви Барнса. Джеймс Джастин, Весле Фофана и Уилфрид Ндиди травмированы.