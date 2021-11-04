Анонс матчей 4-го тура группового этапа Лиги Европы
В четверг, 4 ноября, "Вест Хэм" и "Лестер" проведут свои поединки в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
ГЕНК — ВЕСТ ХЭМ 20:45
"Вест Хэм" прекрасно идет по дистанции, выиграв все три своих первых матча на групповом этапе. В случае еще одной победы "молотобойцы" досрочно выйдут в плей-офф турнира.
Стоит отметить, что этот матч будет 1,000-м в тренерской карьере Дэвида Мойеса, и можно предположить, что игроки "Вест Хэма" захотят преподнести своему наставнику подарок.
- Это будет только второй выезд "Вест Хэма" в Бельгию во всех турнирах. В первом "молотобойцы" победили "Гент" — 0:1 в Кубке победителей кубков в сентябре 1964.
- В этом розыгрыше Лиги Европы "Генк" пропустил четыре гола после стандартов — больше всех. Два из них забил "Вест Хэм".
- "Генк" проиграл все четыре последних домашних матча в еврокубках.
- "Вест Хэм" может оформить две выездные победы подряд в еврокубках впервые с сентября 1999.
- Для Дэвида Мойеса это будет 1,000-й матч в тренерской карьере и 22-й в еврокубках (22 победы, 6 ничьих, 11 поражений).
Защитник "Вест Хэма" Владимир Цоуфал решил проблемы с пахом и готов выйти в старте. Также на появление с первых минут могут рассчитывать Альфонс Ареоля, Мануэль Лансини и Никола Влашич, а вот Мичейл Антонио, вероятно, получит передышку.
ЛЕСТЕР — СПАРТАК 23:00 Онлайн-трансляция
Покер Патсона Дака две недели назад обеспечил "Лестеру" первую победу на групповом этапе Лиги Европы — 3:4 против "Спартака". Пока "лисы" только третьи, но отстают от лидирующей в квартете "Легии" всего на два очка.
Два из трех оставшихся матчей "Лестер" проведет дома, поэтому команде Брендана Роджерса нужно прибавить, чтобы выиграть свою группу.
- "Лестер" впервые примет на своем поле команду из России.
- "Спартак" не знает побед уже в шести выездах в Англию подряд (1 ничья, 5 поражений), хотя до этого, с 1982 по 1995 год, обыграл "Арсенал", "Астон Виллу", "Ливерпуль" и "Блэкберн").
- Предыдущий выезд "Спартака" в Англию обернулся поражением 7:0 от "Ливерпуля" в декабре 2017 — крупнейшим поражением "красно-белых" в еврокубках.
- "Лестер" не выиграл ни одного из двух последних домашних матчей в еврокубках, хотя до этого выиграл семь из восьми на "Кинг Пауэр".
- "Спартак" имеет возможность впервые с декабря 2010-марта 2011 оформить две выездные победы подряд в еврокубках.
- Благодаря своему покеру в Москве Дака стал совместно лучшим бомбардиром "Лестера" в еврокубках (4 гола также у Джейми Варди, Харви Барнса и Рияда Махреза).
"Лестеру" предстоит оценить состояние Джеймса Мэддисона и Харви Барнса. Джеймс Джастин, Весле Фофана и Уилфрид Ндиди травмированы.
04.11.2021 13:00
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В рот вые6анных гомогуннеров и здесь нет, да чтож такое то а.
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Ветка писянья в рот фоннадам шитпомойки.
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турнир для подзалупаля
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Турнир для Лохов!!!
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