Гвардиола предостерег "Сити" насчет Роналду

Криштиану Роналду Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола предостерег свою команду насчет нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

После своего возвращения в "Юнайтед" Роналду забил девять голов в 11 матчах за клуб, включая дубль против "Аталанты" в Лиге Чемпионов в минувший вторник.

В ближайшую субботу "Сити" совершит выезд к своим соседям на "Олд Траффорд", и Гвардиола призывает подопечных не недооценивать 36-летнего португальца.

"Я еще не видел их матч против "Аталанты". Я собираюсь проанализировать его, чтобы узнать, насколько они хороши".

Впрочем, мы убедились в этом в прошлом сезоне. А теперь они вдобавок обладают одним из лучших игроков в истории футбола. Парнем, который может быть голевой машиной", — цитирует Гвардиолу ESPN.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Роналду

Автор mihajlo   

Дата 04.11.2021 12:00

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  1. englandonelove 04.11.2021 12:54 # englandonelove
    КОРОЛЬ!!!

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  2. hunter022 04.11.2021 12:54 # hunter022
    Ничего не будет Рон будет бегать без мяча

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  3. mancityman 04.11.2021 12:18 # mancityman
    КОРОЛЬ!!!

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