Гвардиола предостерег "Сити" насчет Роналду

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола предостерег свою команду насчет нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

После своего возвращения в "Юнайтед" Роналду забил девять голов в 11 матчах за клуб, включая дубль против "Аталанты" в Лиге Чемпионов в минувший вторник.



В ближайшую субботу "Сити" совершит выезд к своим соседям на "Олд Траффорд", и Гвардиола призывает подопечных не недооценивать 36-летнего португальца.



"Я еще не видел их матч против "Аталанты". Я собираюсь проанализировать его, чтобы узнать, насколько они хороши".



Впрочем, мы убедились в этом в прошлом сезоне. А теперь они вдобавок обладают одним из лучших игроков в истории футбола. Парнем, который может быть голевой машиной", — цитирует Гвардиолу ESPN.