"Ньюкасл" решает, назначать ли Хау

После отказа Унаи Эмери "Ньюкасл" решает, предлагать ли работу главного тренера Эдди Хау.

Накануне Эмери подтвердил, что отверг интерес "Ньюкасла" и остается в "Вильярреале". Таким образом, "сороки" упустили своего наиболее предпочтительного кандидата на замену уволенному Стиву Брюсу.



Еще только устанавливая контакт с Эмери, "Ньюкасл" определил Хау в качестве запасного варианта, и сейчас, утверждает BBC, "сороки" должны окончательно решить, насколько их устраивает экс-наставник "Борнмута".



Возможен вариант, при котором "Ньюкасл" оставит временщика Грэма Джонса на третий матч кряду — против "Брайтона" в субботу. Тогда у новых владельцев клуба будет международный перерыв, чтобы определиться с новым главным тренером и, возможно, провести дополнительные собеседования.



Ранее "Ньюкасл" также рассматривал кандидатуры Роберто Мартинеса и Люсьена Фавра. Паулу Фонсека даже вел переговоры с "сороками", но на текущей неделе клуб с "Сент-Джеймс Парк" к нему пока не обращался.