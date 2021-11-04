Клоппу было "ненавистно" менять Мане в перерыве

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что ему было "ненавистно" менять нападающего Садио Мане уже в перерыве победного матча Лиги Чемпионов против "Атлетико" (2:0).

Именно за фол на Мане защитник "Атлетико" Фелипе получил прямую красную карточку на 36-й минуте. Остаток тайма игроки команды Диего Симеоне посвятили тому, что всячески задирали и провоцировали Садио, который к тому времени уже имел "горчичник".



Дабы предотвратить беду, Клопп заменил Мане, автора второго гола "красных" в матче, уже в перерыве. Это решение было сложным, но в то же время правильным, убежден Юрген.



"Думаю, каждый на стадионе ожидал, что они будут пытаться провоцировать Садио. И я подумал, что будет правильно заменить его. Мне ненавистно это больше, чем вы можете себе представить, потому что Садио проводил невероятный матч".



"Я не переживал, что Садио может не сдержать свои эмоции. Он был спокоен, но факт в том, что после каждого единоборства с ним их игрок падал на газон".



"Все мы видели, что вытворяли некоторые игроки из Мадрида. Они просто катаются и катаются по газону, лишь бы уравнять составы. Мне не нравится это, но я думаю, замена была правильным решением".



"Изначально я не увидел красной карточки, я увидел желтую, но я посмотрел повторы, и он (Фелипе) сыграл высоко поднятой ногой, врезав по ахиллу. Так что это красная карточка", — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.