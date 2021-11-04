"РБ Лейпциг" опроверг слухи насчет Майкла Эдвардса
"РБ Лейпциг" опроверг слухи о скором переходе в клуб спортивного директора "Ливерпуля" Майкла Эдвардса.
Накануне в немецкой прессе появилась информация, что Эдвардс может уже в январе оставить мерсисайдский клуб и перебраться в Лейпциг.
Управляющий директор "РБ Лейпциг" Оливер Минцлафф не отрицает того, что его клуб находится в поисках подходящего кандидата на роль спортивного директора, однако назначение Эдвардса исключено.
"Майкл Эдвардс не будет нашим спортивным директором. Но мы действительно ищем спортивного директора, который подходит нашему клубу, нашей философии и нашему курсу", — сообщил Минцлафф DAZN.
Добавим, еще ранее, в августе, издание The Athletic сообщило, что Эдвардс покинет "Ливерпуль" по окончании этого сезона, когда истекает контракт Майкла.
04.11.2021 09:00
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Правильно, зачем Лейпцигу нужна аура неудачников.
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"РБ Лейпциг" опроверг слухи насчет Майкла Эдвардса и обоссал true-manc'a
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