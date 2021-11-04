"РБ Лейпциг" опроверг слухи насчет Майкла Эдвардса

Майкл Эдвардс и Юрген Клопп "РБ Лейпциг" опроверг слухи о скором переходе в клуб спортивного директора "Ливерпуля" Майкла Эдвардса.

Накануне в немецкой прессе появилась информация, что Эдвардс может уже в январе оставить мерсисайдский клуб и перебраться в Лейпциг.

Управляющий директор "РБ Лейпциг" Оливер Минцлафф не отрицает того, что его клуб находится в поисках подходящего кандидата на роль спортивного директора, однако назначение Эдвардса исключено.

"Майкл Эдвардс не будет нашим спортивным директором. Но мы действительно ищем спортивного директора, который подходит нашему клубу, нашей философии и нашему курсу", — сообщил Минцлафф DAZN.

Добавим, еще ранее, в августе, издание The Athletic сообщило, что Эдвардс покинет "Ливерпуль" по окончании этого сезона, когда истекает контракт Майкла.


Метки Ливерпуль, РБ Лейпциг, Эдвардс

Автор mihajlo   

Дата 04.11.2021 09:00

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Последние комментарии:




  1. jirrort 04.11.2021 09:49 # jirrort
    Правильно, зачем Лейпцигу нужна аура неудачников.

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  2. largo-winch 04.11.2021 09:26 # largo-winch
    "РБ Лейпциг" опроверг слухи насчет Майкла Эдвардса и обоссал true-manc'a

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