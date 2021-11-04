Моуриньо упрекнул "Тоттенхэм" за увольнение Нуну

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо упрекнул свой бывший клуб "Тоттенхэм" за поспешное увольнение Нуну Эшпириту Санту.

В минувший понедельник "шпоры" объявили о расставании с Нуну Эшпириту Санту, который успел провести только 10 матчей Премьер-Лиги и на место которого был приглашен Антонио Конте.



В прошлом сезоне президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви не менее коварным образом поступил с самим Жозе, уволив того за считанные дни до финала Кубка Лиги, поэтому португалец счел нужным высказаться по этому поводу.



"Думаю, Конте — хороший тренер, но Нуну — очень хороший тренер. Он проделал великолепную работу в "Вулверхэмптоне" — не за год или несколько месяцев, а за четыре-пять лет. Теперь у "Тоттенхэма" очень хороший тренер, но они обладали таковым и в лице Нуну", — сообщил Моуриньо Sky Italy.