Гвардиола: "Вот теперь дерби Манчестера — самый важный матч"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Хосеп Гвардиола заявил, что вот теперь дерби против "Манчестер Юнайтед" становится самым важным матчем для его команды.

Гвардиола несколько удивил публику своим высказыванием в минувший вторник, заявив, что матч Лиги Чемпионов против "Брюгге" важнее для него предстоящего дерби Манчестера в Премьер-Лиге.



Разгромив "Брюгге" со счетом 4:1, Гвардиола объяснил свои слова, дав понять, что для него ближайший матч всегда является самым важным. Теперь это дерби.



"Люди потешались надо мной из-за моих слов о том, что сегодняшний матч важнее, чем против "Юнайтед", но так и было. Теперь же самый важный матч всех времен — матч против "Юнайтед".



"Я не переживаю, что нам играть в 12:30 субботы. Если бы нам было положено сыграть завтра, мы бы сыграли".



"Расписание есть расписание. Иногда мы играем во вторник, иногда в пятницу. Иногда это 12:30, иногда это 17:30. Я практически уверен, что в 12:30 субботы мы будем на "Олд Траффорд".



"Когда ты "Манчестер Сити", ты понимаешь, что никто тебе не поможет. Никто. Всего нужно добиваться самому", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.