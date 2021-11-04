Гвардиола: "Вот теперь дерби Манчестера — самый важный матч"

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Юнайтед" Хосеп Гвардиола заявил, что вот теперь дерби против "Манчестер Юнайтед" становится самым важным матчем для его команды.

Гвардиола несколько удивил публику своим высказыванием в минувший вторник, заявив, что матч Лиги Чемпионов против "Брюгге" важнее для него предстоящего дерби Манчестера в Премьер-Лиге.

Разгромив "Брюгге" со счетом 4:1, Гвардиола объяснил свои слова, дав понять, что для него ближайший матч всегда является самым важным. Теперь это дерби.

"Люди потешались надо мной из-за моих слов о том, что сегодняшний матч важнее, чем против "Юнайтед", но так и было. Теперь же самый важный матч всех времен — матч против "Юнайтед".

"Я не переживаю, что нам играть в 12:30 субботы. Если бы нам было положено сыграть завтра, мы бы сыграли".

"Расписание есть расписание. Иногда мы играем во вторник, иногда в пятницу. Иногда это 12:30, иногда это 17:30. Я практически уверен, что в 12:30 субботы мы будем на "Олд Траффорд".

"Когда ты "Манчестер Сити", ты понимаешь, что никто тебе не поможет. Никто. Всего нужно добиваться самому", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.


Метки Брюгге, Гвардиола, Лига Чемпионов, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 04.11.2021 07:00

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Последние комментарии:




  1. khabar16 04.11.2021 07:53 # khabar16
    схуяли рулевой маню? михайло нормально делай да

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  2. true-manc 04.11.2021 07:07 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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